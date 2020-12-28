У Ковелі студент коледжу вкрав два iPhone 12





Про це йдеться у вироку суду, - пише



Так, 23 листопада та 2 грудня 2020 року він двічі оглядав відправлення з мобільними телефонами у відділенні поштової доставки. Проводячи огляд, юнак таємно заволодівав смартфонами, а працівниці вказував, що посилка прийшла порожньою.



Потім хлопець ці телефони продав. Йдеться про iPhone 12 128GB Black (вартість 33 999 гривень) та iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue (43 999 гривень). 8 грудня обвинувачений спробував реалізувати свій злочинний намір втретє, проте більше йому це не вдалося.



Під час судового засідання він повністю визнав свою вину та просив суворо не карати. У підсумку злодію дали один рік умовно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили студента Ковельського промислово-економічного фахового коледжу Луцького НТУ, який вкрав та перепродав два iPhone 12.Про це йдеться у вироку суду, - пише Конкурент. Так, 23 листопада та 2 грудня 2020 року він двічі оглядав відправлення з мобільними телефонами у відділенні поштової доставки. Проводячи огляд, юнак таємно заволодівав смартфонами, а працівниці вказував, що посилка прийшла порожньою.Потім хлопець ці телефони продав. Йдеться про iPhone 12 128GB Black (вартість 33 999 гривень) та iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue (43 999 гривень). 8 грудня обвинувачений спробував реалізувати свій злочинний намір втретє, проте більше йому це не вдалося.Під час судового засідання він повністю визнав свою вину та просив суворо не карати. У підсумку злодію дали один рік умовно.

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