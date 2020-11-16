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В нацпарку на Волині браконьєри вбили вагітну самку лося

В нацпарку на Волині браконьєри вбили вагітну самку лося
Сьогодні, 26 лютого, вранці під час рейду працівники єгерської служби ДП «Любешівське ЛМГ» спільно з районним мисливствознавцем знайшли застрелину вагітну самку лося та дитинча.

Про це повідомляють на сайті Волинського ОУЛМГ.

Сталося браконьєрське вбивство орієнтовно 2 дні тому на території Національного природного парку «Прип’ять-Стохід», в угіддях Українського товариства мисливців та рибалок (поблизу с. Бірки Любешівського р-ну).

Браконьєри розчленували тіло вбитих тварин, обрізали та забрали лише м’які частини, інші докази злочину намагалися приховати.

За фактом тривають слідчі дії.

Нагадаємо, на Любешівщині єгерська служба та лісова охорона вже неодноразово виявляла подібні злочини. Всі вони сталися в угіддях УТМР.

Як зазначили у пресслужбі Волинського ОУЛМГ, досі браконьєри за жодним фактом не понесли справедливого покарання.

Фото - ілюстративне

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Теги: браконьєрство, нацпарк, самка лося
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