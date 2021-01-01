На Закарпатті розквітли перші крокуси та підсніжники. ФОТО





Про це повідомляє кореспондент



Наразі цвітіння тільки розпочалося — перші квіти фільмують на камери в долинних регіонах області: на Свалявщині, Ірашавщині, Мукачівщині та в Ужгороді. Масового цвітіння первоцвітів на Закарпатті очікують за півтора-два тижні.







Найбільш популярні локації на Закарпатті для споглядання за цією весняною красою — у дендропарку Березинка під Мукачевом, лісах Берегівщини та Виноградівщини, Долині нарцисів під Хустом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Закарпатті розпочалося цвітіння первоцвітів — крокусів та підсніжників.Про це повідомляє кореспондент Укрінформу Наразі цвітіння тільки розпочалося — перші квіти фільмують на камери в долинних регіонах області: на Свалявщині, Ірашавщині, Мукачівщині та в Ужгороді. Масового цвітіння первоцвітів на Закарпатті очікують за півтора-два тижні.Найбільш популярні локації на Закарпатті для споглядання за цією весняною красою — у дендропарку Березинка під Мукачевом, лісах Берегівщини та Виноградівщини, Долині нарцисів під Хустом.

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