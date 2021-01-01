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На Закарпатті розквітли перші крокуси та підсніжники. ФОТО

На Закарпатті розквітли перші крокуси та підсніжники. ФОТО
На Закарпатті розпочалося цвітіння первоцвітів — крокусів та підсніжників.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Наразі цвітіння тільки розпочалося — перші квіти фільмують на камери в долинних регіонах області: на Свалявщині, Ірашавщині, Мукачівщині та в Ужгороді. Масового цвітіння первоцвітів на Закарпатті очікують за півтора-два тижні.

На Закарпатті розквітли перші крокуси та підсніжники. ФОТО

На Закарпатті розквітли перші крокуси та підсніжники. ФОТО

Найбільш популярні локації на Закарпатті для споглядання за цією весняною красою — у дендропарку Березинка під Мукачевом, лісах Берегівщини та Виноградівщини, Долині нарцисів під Хустом.

На Закарпатті розквітли перші крокуси та підсніжники. ФОТО
На Закарпатті розквітли перші крокуси та підсніжники. ФОТО

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Теги: первоцвіти, Закарпаття
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