У Луцьку просять облаштувати парк на Карбишева. ПЕТИЦІЯ
Сьогодні, 16:25
У Луцьку просять облаштувати парк, що знаходиться поруч з вулицями Карбишева, Конякіна, Гущанською та Гордіюк.
Відповідну петицію зареєстрував лучанин Пилип Дуля на сайті Єдина система місцевих петицій.
«Зручних доріжок, де можна гуляти з дітками на візку, просто немає. Не кажучи вже за велодоріжки чи елементарне освітлення. Це впливає і на злочинність. Нерідко можна побачити використані шприци. Відсутнє освітлення вночі й на майданчику «Карамелька», хоча ліхтарі там встановлені», - йдеться у зверненні.
Автор звернення зауважує, що проблема існує давно і потребує негайного вирішення.
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Відповідну петицію зареєстрував лучанин Пилип Дуля на сайті Єдина система місцевих петицій.
«Зручних доріжок, де можна гуляти з дітками на візку, просто немає. Не кажучи вже за велодоріжки чи елементарне освітлення. Це впливає і на злочинність. Нерідко можна побачити використані шприци. Відсутнє освітлення вночі й на майданчику «Карамелька», хоча ліхтарі там встановлені», - йдеться у зверненні.
Автор звернення зауважує, що проблема існує давно і потребує негайного вирішення.
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