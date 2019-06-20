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У Луцьку просять облаштувати парк на Карбишева. ПЕТИЦІЯ

У Луцьку просять облаштувати парк на Карбишева. ПЕТИЦІЯ
У Луцьку просять облаштувати парк, що знаходиться поруч з вулицями Карбишева, Конякіна, Гущанською та Гордіюк.

Відповідну петицію зареєстрував лучанин Пилип Дуля на сайті Єдина система місцевих петицій.

«Зручних доріжок, де можна гуляти з дітками на візку, просто немає. Не кажучи вже за велодоріжки чи елементарне освітлення. Це впливає і на злочинність. Нерідко можна побачити використані шприци. Відсутнє освітлення вночі й на майданчику «Карамелька», хоча ліхтарі там встановлені», - йдеться у зверненні.

Автор звернення зауважує, що проблема існує давно і потребує негайного вирішення.

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Теги: Луцьк, парк, благоустрій, Карбишева, Конякіна, Гущанського, Гордіюк
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