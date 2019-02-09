Магістрам Луцького НТУ вручили дипломи. ФОТО





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Подія відбулась у приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.



Участь у святковому заході взяли голова обласної ради Григорій Недопад, заступник очільника ОДА Ігор Чуліпа, заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк, Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, адміністрація, професорсько-викладацький склад університету,студенти-магістри та їх родичі.







Розпочався святковий захід із виконання всесвітнього гімну студентства «Гаудеамус» у виконанні хорової капели «Глорія» Луцького педагогічного коледжу. Опісля, ректорка ЛНТУ Ірина Вахович привітала магістрів із успішним закінченням навчання та сказала їм напутні слова.



«Сьогодні ви змінюєте свій статус зі студента на випускника. Це історичний для вас день. Бажаю вам подальшого розвитку та процвітання. Кожна людина є інвестором, адже свої ресурси, свій потенціал та свій час вона інвестує для створення певного блага. Упродовж вашого навчання науково-педагогічний колектив університету інвестував у вас, сьогодні ж вистаєте на шлях самостійного життя і відтепер будете змушені інвестувати самі у себе, здобуваючи нові знання. Я закликаю вас кожного дня додатково одну годину витрачати на саморозвиток, адже сьогодні Україна та світ не потребують формального підходу та пересічних особистостей, а потребують – якості та професійного підходу», - наголосила вона.







Голова обласної ради Григорій Недопад, який наразі є аспірантом Луцького НТУ, привітав випускників-магістрів із важливим та хвилюючим для них днем та пригадав часи, коли також отримував цей поважний освітній ступінь.



«Сьогодні мені пригадалось, що коли я став магістром, то мені відверто кажучи більше хотілося вчитися, адже за плечима вже було навчання у школі та у двох вишах. Але пройшов певний час і я відчув, що мені чогось не вистачає і для того, щоб продовжити молодість та здобути нові знання я пішов навчатись далі. Спілкування з викладачами та колегами - завжди надихають до саморозвитку. Переконаний, що вчитися необхідно усе життя, адже меж для самовдосконалення немає»,- зауважив він.







Григорій Недопад цього дня також виконав приємну місію та вручив дипломи магістрів, тим випускникам, які здобули не лише дипломи із відзнакою, але й численні перемоги на олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових і дипломних робіт.



Святковий настрій усім присутнім дарували заслужений артист естрадного мистецтва України Сергій Скулинець та юні учасники народного художнього колективу бального танцю «Троянда».













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 27 лютого магістрам-випускникам Луцького національного технічного університету вручили дипломи.Про це повідомляє Волинська обласна рада.Подія відбулась у приміщенні Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка.Участь у святковому заході взяли голова обласної ради, заступник очільника ОДА, заступниця Луцького міського голови, Митрополит Луцький і Волинський, адміністрація, професорсько-викладацький склад університету,студенти-магістри та їх родичі.Розпочався святковий захід із виконання всесвітнього гімну студентства «Гаудеамус» у виконанні хорової капели «Глорія» Луцького педагогічного коледжу. Опісля, ректорка ЛНТУпривітала магістрів із успішним закінченням навчання та сказала їм напутні слова.«Сьогодні ви змінюєте свій статус зі студента на випускника. Це історичний для вас день. Бажаю вам подальшого розвитку та процвітання. Кожна людина є інвестором, адже свої ресурси, свій потенціал та свій час вона інвестує для створення певного блага. Упродовж вашого навчання науково-педагогічний колектив університету інвестував у вас, сьогодні ж вистаєте на шлях самостійного життя і відтепер будете змушені інвестувати самі у себе, здобуваючи нові знання. Я закликаю вас кожного дня додатково одну годину витрачати на саморозвиток, адже сьогодні Україна та світ не потребують формального підходу та пересічних особистостей, а потребують – якості та професійного підходу», - наголосила вона.Голова обласної ради Григорій Недопад, який наразі є аспірантом Луцького НТУ, привітав випускників-магістрів із важливим та хвилюючим для них днем та пригадав часи, коли також отримував цей поважний освітній ступінь.«Сьогодні мені пригадалось, що коли я став магістром, то мені відверто кажучи більше хотілося вчитися, адже за плечима вже було навчання у школі та у двох вишах. Але пройшов певний час і я відчув, що мені чогось не вистачає і для того, щоб продовжити молодість та здобути нові знання я пішов навчатись далі. Спілкування з викладачами та колегами - завжди надихають до саморозвитку. Переконаний, що вчитися необхідно усе життя, адже меж для самовдосконалення немає»,- зауважив він.Григорій Недопад цього дня також виконав приємну місію та вручив дипломи магістрів, тим випускникам, які здобули не лише дипломи із відзнакою, але й численні перемоги на олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових і дипломних робіт.Святковий настрій усім присутнім дарували заслужений артист естрадного мистецтва Українита юні учасники народного художнього колективу бального танцю «Троянда».

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