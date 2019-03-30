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Нерозчищений пандус, сходи потребують ремонту: луцьку райлікарню перевірили на доступність для людей з інвалідністю

Нерозчищений пандус, сходи потребують ремонту: луцьку райлікарню перевірили на доступність для людей з інвалідністю
Працівники регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Волинській області Любов Сітовська та Віталій Єлов перевірили доступність для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень КП «Луцька центральна районна лікарня» Підгайцівської сільської ради.

Про це повідомили на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Луцька центральна районна лікарня включає в себе відділення стаціонару, поліклінічне відділення, параклінічне відділення. Будівля лікарні п’ятиповерхова, обладнана пасажирським ліфтом.

У вестибюлі районної лікарні розміщені стенди з інформацією про години роботи районної лікарні, графіки прийому громадян, розміщення підрозділів.

Разом з тим, під час моніторингу виявлені недоліки щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів районної лікарні. Так, доступ до поліклінічного відділення відвідувачам, які користуються кріслами колісними, не забезпечений.

При вході в поліклініку лікарні є пандус, проте він не обладнаний поручнями, а кут підйому не відповідає вимогам ДБН, що унеможливлює використання пандуса за призначенням. На момент візиту, пандус та сходи не були розчищені від снігу, що становить ризики травматизму для відвідувачів.

Крім цього, по шляху руху маломобільних груп населення відсутні тактильні та контрастні візуальні покажчики, в яких міститься інформація про розташування об’єктів на території районної лікарні. В установі відсутні тактильні засоби інформації з використанням шрифту Брайля, контрастне маркування першої та останньої сходинок, контрастне маркування прозорих полотен дверей, контрасне виділення порогів. Центральні сходи адмінбудівлі районної лікарні потребують ремонту.

Разом з тим адміністрація райлікарні вживає заходи щодо облаштування підйомника у поліклінічному та стаціонарному відділенні, санітарно-гігієнічних приміщень, якими можуть скористатись люди з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Зокрема, медзаклад уже придбав відповідне обладнання і найближчим часом планує проведення монтажних робіт.

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Теги: Луцька районна лікарня, сходи, пандус, доступність, люди з івалідністю
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