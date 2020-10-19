На кілька секунд спрацювала сигналізація: лучанка вночі почула, як хтось проник у магазин. ФОТО





З її слів, на кілька секунд спрацювала сигналізація, однак згодом затихла. Повідомляє



Патрульні миттєво прибули на місце події спільно із додатковими екіпажами та виявили розбите скло у вхідних дверях та невідому особу в приміщенні магазину.



Чоловіка затримали та встановили, що він є громадянином іншої країни.



Окрім того у 36-річного чоловіка виявили згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.



На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного відділу поліції та забезпечили охорону місця події.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі 27 лютого луцькі патрульні отримали виклик від жінки, яка повідомила, що з балкона почула, як невідома особа розбила вікно чи двері у магазині, який знаходиться на проспекті Грушевського.З її слів, на кілька секунд спрацювала сигналізація, однак згодом затихла. Повідомляє пресслужба патрульної поліції Патрульні миттєво прибули на місце події спільно із додатковими екіпажами та виявили розбите скло у вхідних дверях та невідому особу в приміщенні магазину.Чоловіка затримали та встановили, що він є громадянином іншої країни.Окрім того у 36-річного чоловіка виявили згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного відділу поліції та забезпечили охорону місця події.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію