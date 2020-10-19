На кілька секунд спрацювала сигналізація: лучанка вночі почула, як хтось проник у магазин. ФОТО
27 лютий, 22:05
Вночі 27 лютого луцькі патрульні отримали виклик від жінки, яка повідомила, що з балкона почула, як невідома особа розбила вікно чи двері у магазині, який знаходиться на проспекті Грушевського.
З її слів, на кілька секунд спрацювала сигналізація, однак згодом затихла. Повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Патрульні миттєво прибули на місце події спільно із додатковими екіпажами та виявили розбите скло у вхідних дверях та невідому особу в приміщенні магазину.
Чоловіка затримали та встановили, що він є громадянином іншої країни.
Окрім того у 36-річного чоловіка виявили згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного відділу поліції та забезпечили охорону місця події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З її слів, на кілька секунд спрацювала сигналізація, однак згодом затихла. Повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Патрульні миттєво прибули на місце події спільно із додатковими екіпажами та виявили розбите скло у вхідних дверях та невідому особу в приміщенні магазину.
Чоловіка затримали та встановили, що він є громадянином іншої країни.
Окрім того у 36-річного чоловіка виявили згорток з речовиною рослинного походження, ззовні схожою на канабіс.
На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного відділу поліції та забезпечили охорону місця події.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Нерозчищений пандус, сходи потребують ремонту: луцьку райлікарню перевірили на доступність для людей з інвалідністю
27 лютий, 23:24
На кілька секунд спрацювала сигналізація: лучанка вночі почула, як хтось проник у магазин. ФОТО
27 лютий, 22:05
Головні новини Ковеля за тиждень, 22-26 лютого
27 лютий, 21:19