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У волинській громаді запустять оновлений маршрут через села

У волинській громаді запустять оновлений маршрут через села
У понеділок, 1-го березня, у Нововолинській громаді запускають оновлений маршрутний рейс.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус. Пише "Волинь нова".

«З 1-го березня розпочинають рух маршрутні таксі за напрямком «Нововолинськ-Благодатне через село Грибовиця». Незабаром запустимо оновлений маршрут через села колишньої Грядівської сільської ради», - зазначив Борис Карпус.

У волинській громаді запустять оновлений маршрут через села

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Теги: Нововолинська громада, автобус, рейс, маршрут
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