У волинській громаді запустять оновлений маршрут через села





Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус. Пише



«З 1-го березня розпочинають рух маршрутні таксі за напрямком «Нововолинськ-Благодатне через село Грибовиця». Незабаром запустимо оновлений маршрут через села колишньої Грядівської сільської ради», - зазначив Борис Карпус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 1-го березня, у Нововолинській громаді запускають оновлений маршрутний рейс.Про це повідомив міський голова Нововолинська. Пише "Волинь нова" «З 1-го березня розпочинають рух маршрутні таксі за напрямком «Нововолинськ-Благодатне через село Грибовиця». Незабаром запустимо оновлений маршрут через села колишньої Грядівської сільської ради», - зазначив Борис Карпус.

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