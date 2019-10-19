У волинській громаді запустять оновлений маршрут через села
Сьогодні, 06:21
У понеділок, 1-го березня, у Нововолинській громаді запускають оновлений маршрутний рейс.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус. Пише "Волинь нова".
«З 1-го березня розпочинають рух маршрутні таксі за напрямком «Нововолинськ-Благодатне через село Грибовиця». Незабаром запустимо оновлений маршрут через села колишньої Грядівської сільської ради», - зазначив Борис Карпус.
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус. Пише "Волинь нова".
«З 1-го березня розпочинають рух маршрутні таксі за напрямком «Нововолинськ-Благодатне через село Грибовиця». Незабаром запустимо оновлений маршрут через села колишньої Грядівської сільської ради», - зазначив Борис Карпус.
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