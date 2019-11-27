У Луцьку напередодні міжнародного турніру з ММА влаштують шоу «Битва поглядів»
Сьогодні, 12:02
Вже цими вихідними у Луцьку проходитиме масштабна спортивна подія – Х ювілейний Міжнародний професійний турнір з ММА «PRIDE».
Учасниками турніру стануть відомі луцькі бійці ММА та титуловані іноземні спортсмени, представники Білорусі, Азербайджану, Вірменії та Таджикистану. Бійці боротимуться за головний трофей турніру – чемпіонський пояс PRIDE «Profc-Ukraine», - інформують організатори.
В суботу 6 березня в ресторані «Каша» (Київський майдан 3) о 19:00 відбудеться яскраве бійцівське шоу – «Битва поглядів» бійців турніру.
Що це за «Битва поглядів» і який зміст цього дійства, розповів головний організатор турніру, офіційний представник професійної Ліги ММА на Волині Олександр Кулаков.
- Чи вперше у Луцьку проходить подібне шоу?
- Ні, не вперше. Раніше ми проводили подібні заходи напередодні боїв ММА в Луцькому замку, до турніру «Воїни Любарта». Турнір традиційно проходить влітку, і погода дозволяє організовувати таке шоу на відкритих майданчиках. Чудове місце – комплекс сімейного відпочинку «Ротонда», що в Центральному парку, – ідеально для цього підходило. В холодну пору року мусимо шукати підходящі приміщення, точніше, - заклади, де є сцена та необхідне обладнання.
- А для цього шоу потрібно якесь спеціальне обладнання?
- Якісне світло, звук, дим – це невід’ємні атрибути будь-якого свята. Спорт в нашій державі сьогодні може вижити лише за умов підтримки з боку бізнесу та спортивних меценатів. Для того, аби ми, як організатори, могли щось запропонувати нашим партнерам – реклама, охоплення аудиторії, трансляції – в першу чергу, потрібно створити якісний і цікавий продукт. Коли буде попит на спортивні видовища, коли ми нарешті відійдемо від совкового мислення і «очікувань мани небесної» від держави, - лише тоді спортивна галузь в Україні по-справжньому відродиться!
- Розкажіть трохи більше про саму подію?
- В програмі нашого шоу заплановано виступи вокалістів, танцювальних колективів та розіграші подарунків від наших партнерів. Сама ж, так звана «Битва поглядів» проходитиме наступним чином: спортсмени по черзі підходять до ваги, суддя фіксує вагову категорію, після того обидва бійці стають один навпроти одного та намагаються «подавити» суперника своїм поглядом.
- Чи бували випадки, коли спортсмени починають поєдинок вже на «Битві поглядів»?
- Авжеж, і не раз! (сміється Олександр) Деколи суддям приходиться неабияк попрацювати, щоб розняти бійців! Такі церемонії зважування – одна з головних «фішок» відомого промоушену UFC!
- Що порадите глядачам?
- Раджу обов’язково відвідати такий захід, зарядитися емоціями та обрати для себе улюбленого бійця! Ну і, звісно, триматися подалі від сцени під час шоу!
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Учасниками турніру стануть відомі луцькі бійці ММА та титуловані іноземні спортсмени, представники Білорусі, Азербайджану, Вірменії та Таджикистану. Бійці боротимуться за головний трофей турніру – чемпіонський пояс PRIDE «Profc-Ukraine», - інформують організатори.
В суботу 6 березня в ресторані «Каша» (Київський майдан 3) о 19:00 відбудеться яскраве бійцівське шоу – «Битва поглядів» бійців турніру.
Що це за «Битва поглядів» і який зміст цього дійства, розповів головний організатор турніру, офіційний представник професійної Ліги ММА на Волині Олександр Кулаков.
- Чи вперше у Луцьку проходить подібне шоу?
- Ні, не вперше. Раніше ми проводили подібні заходи напередодні боїв ММА в Луцькому замку, до турніру «Воїни Любарта». Турнір традиційно проходить влітку, і погода дозволяє організовувати таке шоу на відкритих майданчиках. Чудове місце – комплекс сімейного відпочинку «Ротонда», що в Центральному парку, – ідеально для цього підходило. В холодну пору року мусимо шукати підходящі приміщення, точніше, - заклади, де є сцена та необхідне обладнання.
- А для цього шоу потрібно якесь спеціальне обладнання?
- Якісне світло, звук, дим – це невід’ємні атрибути будь-якого свята. Спорт в нашій державі сьогодні може вижити лише за умов підтримки з боку бізнесу та спортивних меценатів. Для того, аби ми, як організатори, могли щось запропонувати нашим партнерам – реклама, охоплення аудиторії, трансляції – в першу чергу, потрібно створити якісний і цікавий продукт. Коли буде попит на спортивні видовища, коли ми нарешті відійдемо від совкового мислення і «очікувань мани небесної» від держави, - лише тоді спортивна галузь в Україні по-справжньому відродиться!
- Розкажіть трохи більше про саму подію?
- В програмі нашого шоу заплановано виступи вокалістів, танцювальних колективів та розіграші подарунків від наших партнерів. Сама ж, так звана «Битва поглядів» проходитиме наступним чином: спортсмени по черзі підходять до ваги, суддя фіксує вагову категорію, після того обидва бійці стають один навпроти одного та намагаються «подавити» суперника своїм поглядом.
- Чи бували випадки, коли спортсмени починають поєдинок вже на «Битві поглядів»?
- Авжеж, і не раз! (сміється Олександр) Деколи суддям приходиться неабияк попрацювати, щоб розняти бійців! Такі церемонії зважування – одна з головних «фішок» відомого промоушену UFC!
- Що порадите глядачам?
- Раджу обов’язково відвідати такий захід, зарядитися емоціями та обрати для себе улюбленого бійця! Ну і, звісно, триматися подалі від сцени під час шоу!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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