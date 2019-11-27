У Луцьку напередодні міжнародного турніру з ММА влаштують шоу «Битва поглядів»

Вже цими вихідними у Луцьку проходитиме масштабна спортивна подія – Х ювілейний Міжнародний професійний турнір з ММА «PRIDE».Учасниками турніру стануть відомі луцькі бійці ММА та титуловані іноземні спортсмени, представники Білорусі, Азербайджану, Вірменії та Таджикистану. Бійці боротимуться за головний трофей турніру – чемпіонський пояс PRIDE «Profc-Ukraine», - інформують організатори.В суботу 6 березня в ресторані «Каша» (Київський майдан 3) о 19:00 відбудеться яскраве бійцівське шоу – «Битва поглядів» бійців турніру.Що це за «Битва поглядів» і який зміст цього дійства, розповів головний організатор турніру, офіційний представник професійної Ліги ММА на Волині- Ні, не вперше. Раніше ми проводили подібні заходи напередодні боїв ММА в Луцькому замку, до турніру «Воїни Любарта». Турнір традиційно проходить влітку, і погода дозволяє організовувати таке шоу на відкритих майданчиках. Чудове місце – комплекс сімейного відпочинку «Ротонда», що в Центральному парку, – ідеально для цього підходило. В холодну пору року мусимо шукати підходящі приміщення, точніше, - заклади, де є сцена та необхідне обладнання.- Якісне світло, звук, дим – це невід’ємні атрибути будь-якого свята. Спорт в нашій державі сьогодні може вижити лише за умов підтримки з боку бізнесу та спортивних меценатів. Для того, аби ми, як організатори, могли щось запропонувати нашим партнерам – реклама, охоплення аудиторії, трансляції – в першу чергу, потрібно створити якісний і цікавий продукт. Коли буде попит на спортивні видовища, коли ми нарешті відійдемо від совкового мислення і «очікувань мани небесної» від держави, - лише тоді спортивна галузь в Україні по-справжньому відродиться!- В програмі нашого шоу заплановано виступи вокалістів, танцювальних колективів та розіграші подарунків від наших партнерів. Сама ж, так звана «Битва поглядів» проходитиме наступним чином: спортсмени по черзі підходять до ваги, суддя фіксує вагову категорію, після того обидва бійці стають один навпроти одного та намагаються «подавити» суперника своїм поглядом.- Авжеж, і не раз! (сміється Олександр) Деколи суддям приходиться неабияк попрацювати, щоб розняти бійців! Такі церемонії зважування – одна з головних «фішок» відомого промоушену UFC!- Раджу обов’язково відвідати такий захід, зарядитися емоціями та обрати для себе улюбленого бійця! Ну і, звісно, триматися подалі від сцени під час шоу!