вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині хлопця уразило струмом на залізниці

На Рівненщині хлопця уразило струмом на залізниці
19-річний житель Рівненського району отримав ураження струмом на залізниці.

Учора, 28 лютого, близько 17 години до поліції надійшло повідомлення 46-річного жителя села Оженин колишнього Острозького району, що на залізничній станції хлопець виліз на вантажний вагон та, зачепивши лінію електропередач, отримав опіки, інформує поліція Рівненщини.

На місце події оперативно прибули працівники групи реагування патрульної поліції відділення №3 міста Острог Рівненського районного управління поліції, які заразом допомогли зорієнтуватися медикам, де знаходиться травмований.

Поліцейські попередньо встановили, що 19-річний хлопець із двома друзями повертався із гостей додому в село Країв. Оскільки обходити вантажний потяг їм було далеко, компанія вирішила скоротити шлях. Двоє із них пролізли під вагоном, а третій, незважаючи на застереження товаришів, вирішив перелізти зверху. Парубок наблизився до кабелю ближче метра, його вдарило струмом напругою близько 27 тисяч вольт.

Хлопця каретою «швидкої» доставили до Острозької центральної районної лікарні та госпіталізували у реанімаційне відділення. Лікарі діагностували у нього опіки другого-третього ступеня та травматичний шок. Наразі загрози його життю не має.

За цим фактом поліцейські проводять перевірку, за результатами якої вирішується питання про правову кваліфікацію події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівненщина, залізниця, струм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Понад 100 волинських лікарів вакцинувалися від Covid-19
Сьогодні, 13:15
Заправку в Луцьку оштрафували на велику суму грошей
Сьогодні, 13:11
На Рівненщині хлопця уразило струмом на залізниці
Сьогодні, 13:04
Коронавірус в Україні: вже три області опинилися у «червоній» зоні карантину
Сьогодні, 13:01
Волинські патрульні взяли участь в екстремальних туристичних змаганнях
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
На залізничній станції двох людей вдарило струмом: дівчина – у важкому стані На залізничній станції двох людей вдарило струмом: дівчина – у важкому стані
13 грудень, 2018, 17:55
На Рівненщині вчителька пояснювала учням матеріал, стоячи на столі. ВІДЕО На Рівненщині вчителька пояснювала учням матеріал, стоячи на столі. ВІДЕО
24 лютий, 00:15
Викладачку, яка на Рівненщині розстріляла свою сім'ю, визнали неосудною Викладачку, яка на Рівненщині розстріляла свою сім'ю, визнали неосудною
20 лютий, 12:55
На Рівненщині створять заповідник площею 24 тисячі гектарів На Рівненщині створять заповідник площею 24 тисячі гектарів
18 лютий, 07:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинянина на Закарпатті згорів автомобіль
Сьогодні, 14:20
 0
Скількох пасажирів громадського транспорту в Луцьку оштрафували за оплату проїзду готівкою
Сьогодні, 14:15
 0
У селищі на Волині відкрили відремонтовану амбулаторію
Сьогодні, 14:00
 0
Дівчинка з Волині – перша дитина в Україні, яку прооперував робот-хірург. ФОТО
Сьогодні, 13:26
 0
Громада під Луцьком отримала свій логотип
Сьогодні, 13:25
 0
Медіа
відео
1/8