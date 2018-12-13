На Рівненщині хлопця уразило струмом на залізниці

19-річний житель Рівненського району отримав ураження струмом на залізниці.Учора, 28 лютого, близько 17 години до поліції надійшло повідомлення 46-річного жителя села Оженин колишнього Острозького району, що на залізничній станції хлопець виліз на вантажний вагон та, зачепивши лінію електропередач, отримав опіки, інформує поліція Рівненщини.На місце події оперативно прибули працівники групи реагування патрульної поліції відділення №3 міста Острог Рівненського районного управління поліції, які заразом допомогли зорієнтуватися медикам, де знаходиться травмований.Поліцейські попередньо встановили, що 19-річний хлопець із двома друзями повертався із гостей додому в село Країв. Оскільки обходити вантажний потяг їм було далеко, компанія вирішила скоротити шлях. Двоє із них пролізли під вагоном, а третій, незважаючи на застереження товаришів, вирішив перелізти зверху. Парубок наблизився до кабелю ближче метра, його вдарило струмом напругою близько 27 тисяч вольт.Хлопця каретою «швидкої» доставили до Острозької центральної районної лікарні та госпіталізували у реанімаційне відділення. Лікарі діагностували у нього опіки другого-третього ступеня та травматичний шок. Наразі загрози його життю не має.За цим фактом поліцейські проводять перевірку, за результатами якої вирішується питання про правову кваліфікацію події.