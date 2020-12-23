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Експрезидента Франції Саркозі засудили за корупцію, його відправлять до в'язниці

Експрезидента Франції Саркозі засудили за корупцію, його відправлять до в'язниці
Суд засудив експрезидента Франції Ніколя Саркозі до реального терміну.

Про це повідомляє Уніан з посиланням на видання BFM TV.

Як повідомляється, суд визнав Саркозі винним у корупції й торгівлі впливом і засудив до трьох років ув'язнення (один рік - реальний і два роки - умовно).

Раніше прокуратура просила для колишнього президента чотири роки позбавлення волі, два з яких повинні були стати умовними.

Відзначається, що Саркозі став першим екс-президентом Франції, який отримав реальний тюремний термін.

Справа Саркозі: що відомо

Ніколя Саркозі були пред'явлені звинувачення у рамках справи про фінансування президентської кампанії з Лівії. Розслідування почалося після того, як у 2012 році політик програв президентські вибори Франсуа Олланду, склав з себе повноваження і позбувся судового імунітету.

Також колишнього президента Франції звинувачують у спробі підкупити суддю. Саркозі обіцяв хорошу посаду в обмін на інформацію про розслідування справи про фінансування його передвиборної кампанії. Ніколя Саркозі свою провину заперечує.



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Теги: Саркові, суд, тюрма
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