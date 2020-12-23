Експрезидента Франції Саркозі засудили за корупцію, його відправлять до в'язниці

Суд засудив експрезидента Франції Ніколя Саркозі до реального терміну.Про це повідомляє Уніан з посиланням на видання BFM TV.Як повідомляється, суд визнав Саркозі винним у корупції й торгівлі впливом і засудив до трьох років ув'язнення (один рік - реальний і два роки - умовно).Раніше прокуратура просила для колишнього президента чотири роки позбавлення волі, два з яких повинні були стати умовними.Відзначається, що Саркозі став першим екс-президентом Франції, який отримав реальний тюремний термін.Ніколя Саркозі були пред'явлені звинувачення у рамках справи про фінансування президентської кампанії з Лівії. Розслідування почалося після того, як у 2012 році політик програв президентські вибори Франсуа Олланду, склав з себе повноваження і позбувся судового імунітету.Також колишнього президента Франції звинувачують у спробі підкупити суддю. Саркозі обіцяв хорошу посаду в обмін на інформацію про розслідування справи про фінансування його передвиборної кампанії. Ніколя Саркозі свою провину заперечує.