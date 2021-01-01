вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уродженка Волині у Львові розповсюджувала в інтернеті порнографію, – ЗМІ

Уродженка Волині у Львові розповсюджувала в інтернеті порнографію, – ЗМІ
Слідчі повідомили про підозру львів’янці, яка розповсюджувала в мережі Інтернет порнографічні фото та відео.

Про це повідомляє поліція у Львівській області.

Як стало відомо Бугу з власних джерел, дівчина родом з Володимира-Волинського.

Зловмисницю – 27-річну мешканку Львова - викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції під час моніторингу мережі Інтернет.

Правоохоронці встановили, що в період від березня 2020 року по лютий 2021 року львів’янка створювала та викладала на одному з телеграм-каналів фото та відео з ознаками порнографії, після чого пропонувала інтернет-користувачам за оплату отримати доступ до їх перегляду.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази. Згідно з висновками експертів, фото та відео, що містились на цих носіях, належать до продукції порнографічного характеру.

26 лютого слідчі Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 та ч.3 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваній – до семи років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Уродженка Волині у Львові розповсюджувала в інтернеті порнографію, – ЗМІ
Уродженка Волині у Львові розповсюджувала в інтернеті порнографію, – ЗМІ
Уродженка Волині у Львові розповсюджувала в інтернеті порнографію, – ЗМІ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: порнографія, Володимир, Львів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Пересадка органів у Волинській обласній клінічній лікарні: коли це відбудеться і на якому етапі підготовка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
ВІТАЛІЯ ЗАРЕМБУ ВІТАЛІЯ
ЗАРЕМБУ друзі вітають з днем народження
Останні новини
На волинській митниці у фурі, яка везла «гуманітарку», виявили незаконний товар на пів мільйона
Сьогодні, 14:34
Торік у Луцьку 4 діток народилися вдома
Сьогодні, 14:08
Уродженка Волині у Львові розповсюджувала в інтернеті порнографію, – ЗМІ
Сьогодні, 13:55
Життя чи виживання: історія 5-річного волинянина з рідкісною та невиліковною хворобою. ВІДЕО
Сьогодні, 13:43
«Боятися нічого»: Зеленський отримав щеплення від коронавірусу
Сьогодні, 13:19
Схожі новини
У Володимирі через сміттєвоз трапилася аварія У Володимирі через сміттєвоз трапилася аварія
25 лютий, 13:30
У волинському місті не розминулися дві автівки. ВІДЕО У волинському місті не розминулися дві автівки. ВІДЕО
25 лютий, 11:34
12-річний волинянин видав власну книгу 12-річний волинянин видав власну книгу
24 лютий, 18:20
Веде до підвалу 18-го століття: археологи почали досліджувати провалля біля міськради у Володимирі. ФОТО Веде до підвалу 18-го століття: археологи почали досліджувати провалля біля міськради у Володимирі. ФОТО
23 лютий, 13:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині призначили стипендії діячам культури і мистецтв. СПИСОК
Сьогодні, 14:40
 0
На волинській митниці у фурі, яка везла «гуманітарку», виявили незаконний товар на пів мільйона
Сьогодні, 14:34
 0
Торік у Луцьку 4 діток народилися вдома
Сьогодні, 14:08
 0
Уродженка Волині у Львові розповсюджувала в інтернеті порнографію, – ЗМІ
Сьогодні, 13:55
 0
Життя чи виживання: історія 5-річного волинянина з рідкісною та невиліковною хворобою. ВІДЕО
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8