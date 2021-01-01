Уродженка Волині у Львові розповсюджувала в інтернеті порнографію, – ЗМІ





Про це



Як стало відомо



Зловмисницю – 27-річну мешканку Львова - викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно зі слідчими Львівського районного управління поліції під час моніторингу мережі Інтернет.



Правоохоронці встановили, що в період від березня 2020 року по лютий 2021 року львів’янка створювала та викладала на одному з телеграм-каналів фото та відео з ознаками порнографії, після чого пропонувала інтернет-користувачам за оплату отримати доступ до їх перегляду.



Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази. Згідно з висновками експертів, фото та відео, що містились на цих носіях, належать до продукції порнографічного характеру.



26 лютого слідчі Львівського районного управління поліції, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 та ч.3 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваній – до семи років позбавлення волі.



Досудове розслідування триває.





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