На Волині бабуся взяла опіку над онукою, а її матір позбавила батьківських прав





Про це інформують



Жінка розповіла, що самостійно виховує малолітню онуку. Мати дитини вже тривалий час проживає окремо і фактично не виконує свої батьківські обов’язки, не піклується про розвиток дитини, не цікавиться її навчанням та станом здоров’я, матеріально не утримує



Їх сім’я перебуває під постійним соціальним супроводом, як така, що опинилась в складних життєвих обставинах.



Бабуся вирішила встановити опіку над малолітньою онукою, адже розуміє, що вона повністю несе відповідальність за життя і здоров’я дитини. Орган опіки та піклування надав висновок про доцільність позбавлення матері батьківських прав.



Вивчивши всі матеріали справи та погодивши правову позицію з клієнткою, юристка Локачинського бюро правової допомоги Алла Рибка підготувала позовну заяву про позбавлення батьківських прав.



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"Матір дитини наразі ніде не працює. Перебуває в декретній відпустці по догляду за дитиною. Схильна до бродяжництва, частої зміни місця постійного проживання. Керується лише власними інтересами та потребами. Вихованням дочки не займається, самоусунулась від виконання батьківських обов`язків, з дитиною не спілкується.



В помешканні антисанітарія, стіни та стеля вкриті грибком. В будинку не прибирає, не готує, продуктів харчування не купує, часто не ночує вдома".



За результатами розгляду справи, суд вирішив позовні вимоги бабусі задовольнити повністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Локачинського бюро правової допомоги Володимир-Волинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулася пані Галина, бабуся неповнолітньої онуки, мати якої самоусунулася від її виховання.Про це інформують на сайті Центру безоплатної правової допомоги.Жінка розповіла, що самостійно виховує малолітню онуку. Мати дитини вже тривалий час проживає окремо і фактично не виконує свої батьківські обов’язки, не піклується про розвиток дитини, не цікавиться її навчанням та станом здоров’я, матеріально не утримуєЇх сім’я перебуває під постійним соціальним супроводом, як така, що опинилась в складних життєвих обставинах.Бабуся вирішила встановити опіку над малолітньою онукою, адже розуміє, що вона повністю несе відповідальність за життя і здоров’я дитини. Орган опіки та піклування надав висновок про доцільність позбавлення матері батьківських прав.Вивчивши всі матеріали справи та погодивши правову позицію з клієнткою, юристка Локачинського бюро правової допомогипідготувала позовну заяву про позбавлення батьківських прав. рішенні суду вказано, що:"Матір дитини наразі ніде не працює. Перебуває в декретній відпустці по догляду за дитиною. Схильна до бродяжництва, частої зміни місця постійного проживання. Керується лише власними інтересами та потребами. Вихованням дочки не займається, самоусунулась від виконання батьківських обов`язків, з дитиною не спілкується.В помешканні антисанітарія, стіни та стеля вкриті грибком. В будинку не прибирає, не готує, продуктів харчування не купує, часто не ночує вдома".За результатами розгляду справи, суд вирішив позовні вимоги бабусі задовольнити повністю.

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