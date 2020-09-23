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У чергах на кордоні з Польщею стоять 260 автівок

У чергах на кордоні з Польщею стоять 260 автівок
На українсько-польському кордоні перед пунктами пропуску станом на 12 годину 3 березня скупчилося 260 автомобілів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Так, черги з автомобілів утворилися перед трьома пунктами пропуску: "Грушів", "Шегині" та "Краковець".

"Черги перед пунктами пропуску із сусідніми державами станом на 12.00 Республіка Польща: "Ягодин" - 0, “Устилуг” - 0, “Угринів” - 0, “Рава-Руська” - 0, “Грушів” - 45, “Смільниця” - 0, “Шегині” - 135, "Краковець" - 80", - йдеться у повідомленні.

Фото - ілюстративне

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Теги: черги, кордон з Польщею, авто
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