Перевізники грозяться закрити бізнес, якщо Луцькрада не підніме вартість проїзду у маршрутках. ВІДЕО
Сьогодні, 17:15
Припис на приписі, відсутність автобусів на маршрутах, бардак з оплатою. Міська рада не втомлюється нарікати на перевізників, а ті завмерли в очікуванні підняття ціни на проїзд. У разі відмови окремі приватники вже готові закривати бізнес.
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Перевізник Олег Колесник обслуговує два міських маршрути. Обґрунтувань, чому варто збільшити ціну проїзду, у нього не бракує: здорожчало пальне, зменшився пасажиропотік, зношуються автобуси.
“Не до кінця ми бачимо ті кошти, які отримуємо, можливо, вони осідають в кишенях водія, давайте ми вибілимо економіку і, можливо, тариф залишиться 6, а, можливо, стане 10”, – каже перевізник Олег Колесник.
Навіть про тариф у 8 гривень міська влада чути не хоче, допоки обіг коштів перевізників не стане прозорим.
“Готові їх (автобуси, – ред.) продавати і зупиняти цей бізнес”, – каже Олег Колесник.
В економістів муніципалітету свої резони. Стверджують: перевізникам, ймовірно, не вигідно переводити розрахунки за проїзд у безготівкові.
“Кількість придбаних нових е-карток в оператора зросла. Якщо до цього була кількість валідації до 80 тисяч, то останні кілька днів – 105-106 тисяч”, – ділиться Борис Смаль, директор департаменту економічної політики Луцькради.
Головний транспортник міста Володимир Степанов перед членами виконкому звітує про пів сотні приписів на перевізників і систематичні скарги лучан.
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“Має працювати 165 автобусів щоденно на маршрутах, а в нас працює 145-150. Розклади і графіки руху, доїзд до кінцевих зупинок – теж болюче і актуальне питання”, – пояснює Степанов.
Затверджувати тарифи на пасажирські перевезення належить виконавчому комітету. Його новообрані члени до проблеми підійшли ґрунтовно. Обіцяють спитати з кожного перевізника, тому з усіма проведуть діалог. За це й проголосували.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Перевізник Олег Колесник обслуговує два міських маршрути. Обґрунтувань, чому варто збільшити ціну проїзду, у нього не бракує: здорожчало пальне, зменшився пасажиропотік, зношуються автобуси.
“Не до кінця ми бачимо ті кошти, які отримуємо, можливо, вони осідають в кишенях водія, давайте ми вибілимо економіку і, можливо, тариф залишиться 6, а, можливо, стане 10”, – каже перевізник Олег Колесник.
Навіть про тариф у 8 гривень міська влада чути не хоче, допоки обіг коштів перевізників не стане прозорим.
“Готові їх (автобуси, – ред.) продавати і зупиняти цей бізнес”, – каже Олег Колесник.
В економістів муніципалітету свої резони. Стверджують: перевізникам, ймовірно, не вигідно переводити розрахунки за проїзд у безготівкові.
“Кількість придбаних нових е-карток в оператора зросла. Якщо до цього була кількість валідації до 80 тисяч, то останні кілька днів – 105-106 тисяч”, – ділиться Борис Смаль, директор департаменту економічної політики Луцькради.
Головний транспортник міста Володимир Степанов перед членами виконкому звітує про пів сотні приписів на перевізників і систематичні скарги лучан.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку пропонують ввести спеціальний квиток для пасажирів, які платять готівкою
“Має працювати 165 автобусів щоденно на маршрутах, а в нас працює 145-150. Розклади і графіки руху, доїзд до кінцевих зупинок – теж болюче і актуальне питання”, – пояснює Степанов.
Затверджувати тарифи на пасажирські перевезення належить виконавчому комітету. Його новообрані члени до проблеми підійшли ґрунтовно. Обіцяють спитати з кожного перевізника, тому з усіма проведуть діалог. За це й проголосували.
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Коментарі 2
Результат співпраці влади і бізнесу.Незабаром бомжі вимагатимуть у влади квартири.
Нехай закривають і пензлюють з ринку перевезень! Переживемо.
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