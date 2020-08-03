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Що нового на будмайданчику «Паркового кварталу» в Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*

Що нового на будмайданчику «Паркового кварталу» в Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*
Попри зимову погоду, роботи на будівельному майданчику ЖК “Парковий квартал” у Ковелі активно продовжуються. Останній, третій будинок, уже змурований, залишилися внутрішні роботи та закінчити облаштування покрівлі.

Про це йдеться на сайті БК "Інвестор".

Наразі 1 та 2 під’їзди збудовані, тут доставляють вітражі та вікна на 1 поверсі. У 3 і 4 під’їздах домуровують і перекривають 5 поверх, мурують стіни шахти ліфта та встановлюють вікна.

Як виглядає будівництво, компанія “Інвестор” ділиться у черговому відеозвіті.


Зверніть увагу! У ЖК “Парковий квартал” залишилося для продажу лише 5 квартир.

Також є комерційні площі на першому поверсі нового будинку. Які привілеї отримають власники, відкривши тут магазин чи офіс - читайте за посиланням.

Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт:investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Інвестор, Луцьк, Ковель
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