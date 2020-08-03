Що нового на будмайданчику «Паркового кварталу» в Ковелі. ВІДЕОЗВІТ*
Сьогодні, 08:00
Попри зимову погоду, роботи на будівельному майданчику ЖК “Парковий квартал” у Ковелі активно продовжуються. Останній, третій будинок, уже змурований, залишилися внутрішні роботи та закінчити облаштування покрівлі.
Про це йдеться на сайті БК "Інвестор".
Наразі 1 та 2 під’їзди збудовані, тут доставляють вітражі та вікна на 1 поверсі. У 3 і 4 під’їздах домуровують і перекривають 5 поверх, мурують стіни шахти ліфта та встановлюють вікна.
Як виглядає будівництво, компанія “Інвестор” ділиться у черговому відеозвіті.
Зверніть увагу! У ЖК “Парковий квартал” залишилося для продажу лише 5 квартир.
Також є комерційні площі на першому поверсі нового будинку. Які привілеї отримають власники, відкривши тут магазин чи офіс - читайте за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?.
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Про це йдеться на сайті БК "Інвестор".
Наразі 1 та 2 під’їзди збудовані, тут доставляють вітражі та вікна на 1 поверсі. У 3 і 4 під’їздах домуровують і перекривають 5 поверх, мурують стіни шахти ліфта та встановлюють вікна.
Як виглядає будівництво, компанія “Інвестор” ділиться у черговому відеозвіті.
Зверніть увагу! У ЖК “Парковий квартал” залишилося для продажу лише 5 квартир.
Також є комерційні площі на першому поверсі нового будинку. Які привілеї отримають власники, відкривши тут магазин чи офіс - читайте за посиланням.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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