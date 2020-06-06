На Донбасі бойовики поранили українського військового





Про це повідомляє



Бойовики обстріляли українські позиції в районі Причепилівки з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.



Український військовий отримав кульове поранення.



"Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я військового - задовільний", - йдеться в повідомленні.



Українські військові відкрили вогонь у відповідь на ворожі обстріли. Про дії бойовиків повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.



Нагадаємо, сьогодні бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.



Крім того, за минулу добу, 2 березня, зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. При цьому військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 3 березня, російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу позицій операції Об'єднаних сил був поранений військовослужбовець Збройних сил України.Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання "Північ".Бойовики обстріляли українські позиції в районі Причепилівки з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.Український військовий отримав кульове поранення."Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я військового - задовільний", - йдеться в повідомленні.Українські військові відкрили вогонь у відповідь на ворожі обстріли. Про дії бойовиків повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.Нагадаємо, сьогодні бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.Крім того, за минулу добу, 2 березня, зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. При цьому військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування.

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