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На Донбасі бойовики поранили українського військового

На Донбасі бойовики поранили українського військового
У середу, 3 березня, російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу позицій операції Об'єднаних сил був поранений військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Бойовики обстріляли українські позиції в районі Причепилівки з підствольного гранатомета і стрілецької зброї.

Український військовий отримав кульове поранення.

"Воїна оперативно доставили в лікувальний заклад, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров'я військового - задовільний", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь на ворожі обстріли. Про дії бойовиків повідомили представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Нагадаємо, сьогодні бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, за минулу добу, 2 березня, зафіксували одне порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків. При цьому військові зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії розмежування.

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Теги: Україна, ООС
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