До програми лояльності «Інвестора» додались знижки від виробника кухонь MARKSON*
Сьогодні, 08:00
Перелік партнерів, які пропонують ексклюзивні бонуси для усіх клієнтів “Інвестора” - збільшується. До програми лояльності “Клуб добрих сусідів” долучився виробник меблів MARKSON.
Кожен власник житла від забудовника отримує 5% знижки на виготовлення та встановлення кухонних меблів. Про це йдеться на сайті БК "Інвестор".
Детальніше про “Клуб добрих сусідів” та бонуси від компаній-партнерів “Інвестора” можна прочитати за посиланням.
ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ MARKSON?
MARKSON - це компанія, яка:
- має власне виробництво у Луцьку;
- 10 років створює унікальні кухні;
- реалізувала понад 250 індивідуальних проектів кухонь.
“Ми працюємо над замовленнями від кількох кухонних ящиків до складних індивідуальних дизайнів. Це можуть бути як класичні рішення, так і новаторські ідеї. Ергономічна організація простору, стиль та невід’ємна якість – все це про кухні MARKSON”, - розповідає представник компанії Андрій Гаврилюк.
Кухні MARKSON
ЧОМУ “ІНВЕСТОР” СПІВПРАЦЮЄ З MARKSON?
“Інвестор” постійно працює над розширенням партнерських програм з різними виробниками та торговими мережами для того, щоб запропонувати своїм клієнтам різні програми лояльності.
“Ми збираємо навколо себе хороших і якісних виробників та надавачів послуг для того, щоб допомогти нашим клієнтам облаштувати житло. Знаємо, що наші мешканці із різних житлових комплексів замовляли кухні в компанії MARKSON і були задоволені. Тому вирішили запропонувати співпрацю і додати MARKSON до нашої системи лояльності”, - розповідає керівниця відділу продажів та маркетингу компанії “Інвестор” Ірина Новосад.
Деталі запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Клуб добрих сусідів
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Кожен власник житла від забудовника отримує 5% знижки на виготовлення та встановлення кухонних меблів. Про це йдеться на сайті БК "Інвестор".
Детальніше про “Клуб добрих сусідів” та бонуси від компаній-партнерів “Інвестора” можна прочитати за посиланням.
ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ MARKSON?
MARKSON - це компанія, яка:
- має власне виробництво у Луцьку;
- 10 років створює унікальні кухні;
- реалізувала понад 250 індивідуальних проектів кухонь.
“Ми працюємо над замовленнями від кількох кухонних ящиків до складних індивідуальних дизайнів. Це можуть бути як класичні рішення, так і новаторські ідеї. Ергономічна організація простору, стиль та невід’ємна якість – все це про кухні MARKSON”, - розповідає представник компанії Андрій Гаврилюк.
Кухні MARKSON
ЧОМУ “ІНВЕСТОР” СПІВПРАЦЮЄ З MARKSON?
“Інвестор” постійно працює над розширенням партнерських програм з різними виробниками та торговими мережами для того, щоб запропонувати своїм клієнтам різні програми лояльності.
“Ми збираємо навколо себе хороших і якісних виробників та надавачів послуг для того, щоб допомогти нашим клієнтам облаштувати житло. Знаємо, що наші мешканці із різних житлових комплексів замовляли кухні в компанії MARKSON і були задоволені. Тому вирішили запропонувати співпрацю і додати MARKSON до нашої системи лояльності”, - розповідає керівниця відділу продажів та маркетингу компанії “Інвестор” Ірина Новосад.
Деталі запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Клуб добрих сусідів
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