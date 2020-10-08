На Волині знайшли бомбу
Сьогодні, 11:50
На Волині знайшли авіаційну бомбу та артилерійський снаряд.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
Біля села Березолуки Рожищенського району рятувальники виявили та вилучили SC 50 (авіаційну бомбу).
Також поблизу села Годомичі Маневицького району знайшли артилерійський снаряд 57 мм.
Обидва предмети знешкодили.
Фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
Біля села Березолуки Рожищенського району рятувальники виявили та вилучили SC 50 (авіаційну бомбу).
Також поблизу села Годомичі Маневицького району знайшли артилерійський снаряд 57 мм.
Обидва предмети знешкодили.
Фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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