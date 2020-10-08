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На Волині знайшли бомбу

На Волині знайшли бомбу
На Волині знайшли авіаційну бомбу та артилерійський снаряд.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

Біля села Березолуки Рожищенського району рятувальники виявили та вилучили SC 50 (авіаційну бомбу).

Також поблизу села Годомичі Маневицького району знайшли артилерійський снаряд 57 мм.

Обидва предмети знешкодили.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, Березолуки, Годомичі, бомба, снаряд, ДСНС
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