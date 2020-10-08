На Волині знайшли бомбу





Про це



Біля села Березолуки Рожищенського району рятувальники виявили та вилучили SC 50 (авіаційну бомбу).



Також поблизу села Годомичі Маневицького району знайшли артилерійський снаряд 57 мм.



Обидва предмети знешкодили.



Фото - ілюстративне.

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