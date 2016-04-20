Як не стати жертвою приватизації спиртових заводів в Україні у 2021 році*





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Тематика здавна вважалася криміналізованою, про неї не мало хто хотів розповідати, адже діяльність галузі завжди супроводжувалася замахами на життя, тілесними ушкодженнями очільників концерну «Укрспирт». Однак з жовтня 2019 року держава чітко та безповоротно задекларувала курс на демонополізацію ринку виробництва та реалізації спирту етилового та передачу основних потужностей із виробництва спирту у приватні руки.



Сьогодні підвели перші результати цього процесу у 2020 році, підсумувати, яка кон’юктура склалася на ринку реалізації майна спиртових підприємств України, які проблеми очікують потенційних інвесторів спиртових заводів. Про ці та інші питання журналісти інтернет-видання "Антикор" відверто розмовляли з загальновизнаним експертами спиртової галузі України Кузьменко Артемом та Сосницьким Віталієм.



«Карт бланш» для потенційних покупців спиртових підприємств до липня 2021 року.



При розробленні стратегії процесу приватизації спиртової галузі, законодавці з метою стимулювання продажу активів державних спиртових підприємств передбачило у Законі «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового» № 318-ІХ, положення про можливість виробництва «приватниками» спирту виключно на придбаних у держави потужностях спиртових підприємств.



Однак ця норма виявилась «мертвою», адже процес приватизації затягнувся у часі, тому це положення не дасть бажаного ефекту для потенційних покупців. Більше того, ні для кого не є секретом, що в Україні функціонував тіньовий сегмент виробництва спирту, який працював поза межами «Укрспирту». Зокрема, численні підприємства, які під виглядом різноманіття хімічної продукції фактично здійснювали виготовлення спирту.



Таким чином цей сегмент «тіньовиків» сьогодні є технологічно готовий з 01 липня 2021 року захопити чималу частку ринку. Існує велика вірогідність того, що більша половина спиртових підприємств буде виставлена на приватизацію поза межами цієї дати 01.07.2021 року.



ДП «Укрспирт» як регулятор на ринку виробництва і реалізації спирту



За інформацієї джерел видання, у Міністерстві економічного розвитку та сільського господарства, наприкінці січня цього року було прийнято рішення не розпродавати повністю заводи ДП «Укрспирт», а залишити за даним підприємством 10 виробничих підрозділів. Таке рішення продиктовано необхідністю здійснення державою регуляторної та ціноутворюючої функції на ринку виробництва та реалізації спирту. Фактично в залежності від сезонних коливань, ДП «Укрспирт» впливатиме на ринок, здійснюючи «спиртові інтервенції», тим самим коригуватиме ціни інших гравців на ринку.



Міністерство вирішило залишити у складі ДП «Укрспирт», зокрема такі заводи, як Новосілківський, Луцький, Струтинський, Сторонобабський, Борщівський, Чемерський, Підгайчиківський спиртові заводи.



Таким чином, держава залишить за собою право бути активним учасником спиртового ринку та здійснювати на ньому регулятивну функцію.



Негативний досвід участі іноземних інвесторів у придбанні майна ДП «Укрспирт»



Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область) на приватизаційному аукціоні купила компанія з Молдови «Zernoff», яка позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові. Фонд держмайна України продав на приватизаційному аукціоні Марилівське МПД і зберігання спирту за 120 млн грн.



Вже у листопаді іноземний інвестор через українські ЗМІ поширив інформацію про свої амбітні плани стати одним із найбільших виробників та експортерів спирту в Україні.



Однак сьогодні у судовому порядку іноземний інвестор всіляко намагається уникнути оформлення свого новопридбаного активу та сплати за нього коштів.



Як роз’яснили експерти спиртового ринку, така поведінка продиктована тим, що іноземний інвестор розраховував на те, що разом із придбаним заводом до його розпорядження автоматично перейдуть численні дозвільні документи (ліцензії, дозволи на використання надр тощо), адже їх виготовлення тривале в часі, а без них неможливо запустити виробництво.



Також технічний стан придбаного активу виявився не таким вже й привабливим, як його подавали в інформаційних матеріалах Фонду державного майна. Вже в лютому 2021 року стало відомо, що ФДМ України разом з ДП «Укрспирт» продаючи даний об’єкт не забезпечили схоронності і цілісності майна. Завод виявився розграбованим, непридатним для виконання його головного завдання – виробництва спирту.



Схожа ситуація виникла у переможця аукціону з продажу майна Кобиловолоцького МПД і зберігання спирту (Тернопільська область). Переможець в судовому порядку також намагатиметься відновити status quo та домогтися скасування результатів аукціону та повернення йому понад 70 млн гривень сплачених за даний завод.



На що потрібно звертати увагу при придбанні спиртових заводів



Тож усім охочим придбати, на перший погляд такі економічно привабливі спиртові заводи, експерти радять добре обстежити технічний стан заводу, екологічний вплив кожного заводу у конкретній місцевості та перспективи врегулювання екологічних проблем з місцевими громадами.



Прикладом такої неврегульованої ситуації (відсутність необхідних дозволів на забір води із надр, викиди забруднюючих речовин в атмосферу) екологічної проблематики є діяльність окремих спиртових заводів, які розташовані посеред низько поверхової житлової забудови. Через постійні скарги від сусідніх мешканців підприємства зазнають систематичних контрольних перевірок з боку державних органів, а також позбавлені в можливості оформлення необхідних дозвільних документів.



Обов’язково потрібно перевірити фактичну наявність майна описаного у інформаційному повідомленні ФДМ України, для цього можна прибути на завод і оглянути з уповноваженими працівниками. Виключно після цього приймати зважене рішення щодо придбання спиртового заводу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Намагалися прояснити ситуацію, яка виникла навколо приватизації спиртових підприємств України.Про це повідомляють на сайті "Антикор".Тематика здавна вважалася криміналізованою, про неї не мало хто хотів розповідати, адже діяльність галузі завжди супроводжувалася замахами на життя, тілесними ушкодженнями очільників концерну «Укрспирт». Однак з жовтня 2019 року держава чітко та безповоротно задекларувала курс на демонополізацію ринку виробництва та реалізації спирту етилового та передачу основних потужностей із виробництва спирту у приватні руки.Сьогодні підвели перші результати цього процесу у 2020 році, підсумувати, яка кон’юктура склалася на ринку реалізації майна спиртових підприємств України, які проблеми очікують потенційних інвесторів спиртових заводів. Про ці та інші питання журналісти інтернет-видання "Антикор" відверто розмовляли з загальновизнаним експертами спиртової галузі Українита«Карт бланш» для потенційних покупців спиртових підприємств до липня 2021 року.При розробленні стратегії процесу приватизації спиртової галузі, законодавці з метою стимулювання продажу активів державних спиртових підприємств передбачило у Законі «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва та обігу спирту етилового» № 318-ІХ, положення про можливість виробництва «приватниками» спирту виключно на придбаних у держави потужностях спиртових підприємств.Однак ця норма виявилась «мертвою», адже процес приватизації затягнувся у часі, тому це положення не дасть бажаного ефекту для потенційних покупців. Більше того, ні для кого не є секретом, що в Україні функціонував тіньовий сегмент виробництва спирту, який працював поза межами «Укрспирту». Зокрема, численні підприємства, які під виглядом різноманіття хімічної продукції фактично здійснювали виготовлення спирту.Таким чином цей сегмент «тіньовиків» сьогодні є технологічно готовий з 01 липня 2021 року захопити чималу частку ринку. Існує велика вірогідність того, що більша половина спиртових підприємств буде виставлена на приватизацію поза межами цієї дати 01.07.2021 року.ДП «Укрспирт» як регулятор на ринку виробництва і реалізації спиртуЗа інформацієї джерел видання, у Міністерстві економічного розвитку та сільського господарства, наприкінці січня цього року було прийнято рішення не розпродавати повністю заводи ДП «Укрспирт», а залишити за даним підприємством 10 виробничих підрозділів. Таке рішення продиктовано необхідністю здійснення державою регуляторної та ціноутворюючої функції на ринку виробництва та реалізації спирту. Фактично в залежності від сезонних коливань, ДП «Укрспирт» впливатиме на ринок, здійснюючи «спиртові інтервенції», тим самим коригуватиме ціни інших гравців на ринку.Міністерство вирішило залишити у складі ДП «Укрспирт», зокрема такі заводи, як Новосілківський, Луцький, Струтинський, Сторонобабський, Борщівський, Чемерський, Підгайчиківський спиртові заводи.Таким чином, держава залишить за собою право бути активним учасником спиртового ринку та здійснювати на ньому регулятивну функцію.Негативний досвід участі іноземних інвесторів у придбанні майна ДП «Укрспирт»Марилівське МПД і зберігання спирту (Тернопільська область) на приватизаційному аукціоні купила компанія з Молдови «Zernoff», яка позиціонує себе як найбільшого виробника етилового спирту в Молдові. Фонд держмайна України продав на приватизаційному аукціоні Марилівське МПД і зберігання спирту за 120 млн грн.Вже у листопаді іноземний інвестор через українські ЗМІ поширив інформацію про свої амбітні плани стати одним із найбільших виробників та експортерів спирту в Україні.Однак сьогодні у судовому порядку іноземний інвестор всіляко намагається уникнути оформлення свого новопридбаного активу та сплати за нього коштів.Як роз’яснили експерти спиртового ринку, така поведінка продиктована тим, що іноземний інвестор розраховував на те, що разом із придбаним заводом до його розпорядження автоматично перейдуть численні дозвільні документи (ліцензії, дозволи на використання надр тощо), адже їх виготовлення тривале в часі, а без них неможливо запустити виробництво.Також технічний стан придбаного активу виявився не таким вже й привабливим, як його подавали в інформаційних матеріалах Фонду державного майна. Вже в лютому 2021 року стало відомо, що ФДМ України разом з ДП «Укрспирт» продаючи даний об’єкт не забезпечили схоронності і цілісності майна. Завод виявився розграбованим, непридатним для виконання його головного завдання – виробництва спирту.Схожа ситуація виникла у переможця аукціону з продажу майна Кобиловолоцького МПД і зберігання спирту (Тернопільська область). Переможець в судовому порядку також намагатиметься відновити status quo та домогтися скасування результатів аукціону та повернення йому понад 70 млн гривень сплачених за даний завод.Тож усім охочим придбати, на перший погляд такі економічно привабливі спиртові заводи, експерти радять добре обстежити технічний стан заводу, екологічний вплив кожного заводу у конкретній місцевості та перспективи врегулювання екологічних проблем з місцевими громадами.Прикладом такої неврегульованої ситуації (відсутність необхідних дозволів на забір води із надр, викиди забруднюючих речовин в атмосферу) екологічної проблематики є діяльність окремих спиртових заводів, які розташовані посеред низько поверхової житлової забудови. Через постійні скарги від сусідніх мешканців підприємства зазнають систематичних контрольних перевірок з боку державних органів, а також позбавлені в можливості оформлення необхідних дозвільних документів.Обов’язково потрібно перевірити фактичну наявність майна описаного у інформаційному повідомленні ФДМ України, для цього можна прибути на завод і оглянути з уповноваженими працівниками. Виключно після цього приймати зважене рішення щодо придбання спиртового заводу.

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