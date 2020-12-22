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Науковці створили імплантат сітківки, який потенційно зможе повернути незрячим зір

Науковці створили імплантат сітківки, який потенційно зможе повернути незрячим зір
Група французьких науковців розробила технологію, яка потенційно може повернути зір незрячим. Замість окулярів з камерою чи іншого додаткового приладдя вчені пропонують бездротовий імплантат сітківки.

Проєкт такого імплантату розробили науковці Федеральної політехнічної школи Лозанни (EPFL), а результати дослідження опублікували у виданні Nature Communication. Повідомляє Громадське.

Автори дослідження зазначають, що їхній винахід має допомогти людям, які стали сліпими через втрату фоторецепторних клітин у сітківці.

Наразі вже існує низка технологій, які за допомогою камери та електродів «надсилають відео» в зорову кору головного мозку людини. Однак, за словами науковців, такі імплантати можуть забезпечити поле зору лише у 20 градусів, тоді як для «нормальної якості життя» необхідно принаймні 40 градусів.

Імплантат, який розробили французькі науковці, може забезпечити поле зору у 46 градусів. Він бездротовий, виготовлений із високоеластичного та гнучкого матеріалу й містить фотоелектричні пікселі.



Як пояснюють дослідники, на відміну від електродів, пікселі на сонячній енергії самі генерують електричний струм і не потребують зовнішнього джерела енергії. Окрім того, вони займають менше місця, а отже, у імплантат їх можна помістити більше і в такий спосіб підвищити гостроту та поле зору. Науковцям вдалося створити імплантат шириною у сантиметр, що містить 10 498 функціонально незалежних фотоелектричних пікселів.

Науковці створили імплантат сітківки, який потенційно зможе повернути незрячим зір

До певного часу імплантати сітківки сприймались критично, адже вони обмежені довжиною хірургічного розрізу ока. Щоб уникнути пошкодження тканин, розріз має бути якомога меншим.

Щоб вирішити цю проблему, науковці вирішили створити свій імплантат з гнучкого матеріалу ㅡ прозорого нетоксичного полімеру, що використовують у медицині. Це дозволить вільно складати та згинати його під час операції.

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Теги: сітківка, імлантат, зір, науковці, пікселі
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