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У селі біля Луцька хочуть збудувати готель

У селі біля Луцька хочуть збудувати готель
Нове будівництво готелю запланували у селі Липини.

Повідомляє Волинь онлайн.

Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва готелю затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, інвестиційної та економічної діяльності Луцької РДА. Замовником виступає громадянка Ніна Брель.

Цільове призначення ділянки площею 0,1746 гектара – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, для будівництва та обслуговування готелю. Землі житлової та громадської забудови відповідно до рішення Липинської сільради від 14 липня 2020 року про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування готелю у селі Липини.

Гранично допустима висотність будівлі – 12 метрів. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 13 % . Мінімально допустимі відстані до червоних ліній – 6 метрів, до ліній регулювання забудови – 3 метри. Планувальні обмеження та охоронні зони відсутні.

У селі біля Луцька хочуть збудувати готель

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Теги: Липини, готель, будівництво
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