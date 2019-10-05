У селі біля Луцька хочуть збудувати готель





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Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва готелю затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, інвестиційної та економічної діяльності Луцької РДА. Замовником виступає громадянка Ніна Брель.



Цільове призначення ділянки площею 0,1746 гектара – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, для будівництва та обслуговування готелю. Землі житлової та громадської забудови відповідно до рішення Липинської сільради від 14 липня 2020 року про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування готелю у селі Липини.



Гранично допустима висотність будівлі – 12 метрів. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 13 % . Мінімально допустимі відстані до червоних ліній – 6 метрів, до ліній регулювання забудови – 3 метри. Планувальні обмеження та охоронні зони відсутні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нове будівництво готелю запланували у селі Липини.Повідомляє Волинь онлайн Містобудівні умови та обмеження для проектування нового будівництва готелю затвердили наказом відділу містобудування, архітектури, інфраструктури, інвестиційної та економічної діяльності Луцької РДА. Замовником виступає громадянкаЦільове призначення ділянки площею 0,1746 гектара – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури, для будівництва та обслуговування готелю. Землі житлової та громадської забудови відповідно до рішення Липинської сільради від 14 липня 2020 року про затвердження детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування готелю у селі Липини.Гранично допустима висотність будівлі – 12 метрів. Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки – 13 % . Мінімально допустимі відстані до червоних ліній – 6 метрів, до ліній регулювання забудови – 3 метри. Планувальні обмеження та охоронні зони відсутні.

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