«Я сама пережила війну»: на Волині літня волонтерка в'яже шкарпетки військовим на передову. ВІДЕО
Сьогодні, 08:30
Понад 200 пар шкарпеток передала військовим бабуся-волонтерка із села Забороль Луцького району Софія Гайдай. Їй 89 і останні п’ять років жінка в’яже шкарпетки бійцям на схід.
Щоб допомогти солдатам пенсіонерка розпустила усі свої теплі светри. Нитки приносять також рідні та знайомі. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
"Почула по телевізору і побачила, як там бідують ті солдати, як вже їм там холодно в окопах. Я бачила біду, я війну пережила. Я бачила побитих солдат, що як у полі снопи лежать", - розповідає літня волонтерка.
За день вив’язує одну шкарпетку.
"У кожну пару кладу записочку: "Хай тебе, дитино, Бог береже. Щасливо вертайся до дому. Од баби Соні", - каже волонтерка. Завдяки запискам, на передовій жінку теж кличуть бабою Сонею.
Софія Гайдай розповіла: 30 років пропрацювала у колгоспі дояркою, заробила орден і поліартрит – хворобу суглобів. Пам’ятає воєнне дитинство і як радянська влада вивозила людей на Сибір.
"Яке то було знущання над тією Україною. Я все геть пам’ятаю. У мене два брати у тюрмі загинули. Ми ж тепер за те боремося, щоб перемогла Україна", - каже пенсіонерка.
Нині жінка в'яже чергову партію шкарпеток. Їх передасть на передову через капелана Віталія Антонюка. Подарунки від Софії Гайдай чоловік вже відвозив у Попасну, Мар’їнку, та Красногорівку.
"Це тепло рук цієї бабусі, яка в’язала, яка передавала цю любов свою до тих бійців. Вони казали, щоб я бабі Соні обов’язково передавав привіт", - розповідає військовий капелан.
Волонтерка зізнається, мріє дожити до перемоги України. Каже хоче відправити солдатам ще більше теплих речей, але в'язати швидше заважає поліартрит - хвороба суглобів.
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Щоб допомогти солдатам пенсіонерка розпустила усі свої теплі светри. Нитки приносять також рідні та знайомі. Про це йдеться в сюжеті Суспільного.
"Почула по телевізору і побачила, як там бідують ті солдати, як вже їм там холодно в окопах. Я бачила біду, я війну пережила. Я бачила побитих солдат, що як у полі снопи лежать", - розповідає літня волонтерка.
За день вив’язує одну шкарпетку.
"У кожну пару кладу записочку: "Хай тебе, дитино, Бог береже. Щасливо вертайся до дому. Од баби Соні", - каже волонтерка. Завдяки запискам, на передовій жінку теж кличуть бабою Сонею.
Софія Гайдай розповіла: 30 років пропрацювала у колгоспі дояркою, заробила орден і поліартрит – хворобу суглобів. Пам’ятає воєнне дитинство і як радянська влада вивозила людей на Сибір.
"Яке то було знущання над тією Україною. Я все геть пам’ятаю. У мене два брати у тюрмі загинули. Ми ж тепер за те боремося, щоб перемогла Україна", - каже пенсіонерка.
Нині жінка в'яже чергову партію шкарпеток. Їх передасть на передову через капелана Віталія Антонюка. Подарунки від Софії Гайдай чоловік вже відвозив у Попасну, Мар’їнку, та Красногорівку.
"Це тепло рук цієї бабусі, яка в’язала, яка передавала цю любов свою до тих бійців. Вони казали, щоб я бабі Соні обов’язково передавав привіт", - розповідає військовий капелан.
Волонтерка зізнається, мріє дожити до перемоги України. Каже хоче відправити солдатам ще більше теплих речей, але в'язати швидше заважає поліартрит - хвороба суглобів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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