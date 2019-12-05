«Я сама пережила війну»: на Волині літня волонтерка в'яже шкарпетки військовим на передову. ВІДЕО

Софія Гайдай. Їй 89 і останні п’ять років жінка в’яже шкарпетки бійцям на схід.



Щоб допомогти солдатам пенсіонерка розпустила усі свої теплі светри. Нитки приносять також рідні та знайомі. Про це йдеться в сюжеті



"Почула по телевізору і побачила, як там бідують ті солдати, як вже їм там холодно в окопах. Я бачила біду, я війну пережила. Я бачила побитих солдат, що як у полі снопи лежать", - розповідає літня волонтерка.



За день вив’язує одну шкарпетку.

"У кожну пару кладу записочку: "Хай тебе, дитино, Бог береже. Щасливо вертайся до дому. Од баби Соні", - каже волонтерка. Завдяки запискам, на передовій жінку теж кличуть бабою Сонею.



Софія Гайдай розповіла: 30 років пропрацювала у колгоспі дояркою, заробила орден і поліартрит – хворобу суглобів. Пам’ятає воєнне дитинство і як радянська влада вивозила людей на Сибір.



"Яке то було знущання над тією Україною. Я все геть пам’ятаю. У мене два брати у тюрмі загинули. Ми ж тепер за те боремося, щоб перемогла Україна", - каже пенсіонерка.



Нині жінка в'яже чергову партію шкарпеток. Їх передасть на передову через капелана Віталія Антонюка. Подарунки від Софії Гайдай чоловік вже відвозив у Попасну, Мар’їнку, та Красногорівку.



"Це тепло рук цієї бабусі, яка в’язала, яка передавала цю любов свою до тих бійців. Вони казали, щоб я бабі Соні обов’язково передавав привіт", - розповідає військовий капелан.



Волонтерка зізнається, мріє дожити до перемоги України. Каже хоче відправити солдатам ще більше теплих речей, але в'язати швидше заважає поліартрит - хвороба суглобів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 200 пар шкарпеток передала військовим бабуся-волонтерка із села Забороль Луцького району. Їй 89 і останні п’ять років жінка в’яже шкарпетки бійцям на схід.Щоб допомогти солдатам пенсіонерка розпустила усі свої теплі светри. Нитки приносять також рідні та знайомі. Про це йдеться в сюжеті Суспільного "Почула по телевізору і побачила, як там бідують ті солдати, як вже їм там холодно в окопах. Я бачила біду, я війну пережила. Я бачила побитих солдат, що як у полі снопи лежать", - розповідає літня волонтерка.За день вив’язує одну шкарпетку."У кожну пару кладу записочку: "Хай тебе, дитино, Бог береже. Щасливо вертайся до дому. Од баби Соні", - каже волонтерка. Завдяки запискам, на передовій жінку теж кличуть бабою Сонею.Софія Гайдай розповіла: 30 років пропрацювала у колгоспі дояркою, заробила орден і поліартрит – хворобу суглобів. Пам’ятає воєнне дитинство і як радянська влада вивозила людей на Сибір."Яке то було знущання над тією Україною. Я все геть пам’ятаю. У мене два брати у тюрмі загинули. Ми ж тепер за те боремося, щоб перемогла Україна", - каже пенсіонерка.Нині жінка в'яже чергову партію шкарпеток. Їх передасть на передову через капелана Віталія Антонюка. Подарунки від Софії Гайдай чоловік вже відвозив у Попасну, Мар’їнку, та Красногорівку."Це тепло рук цієї бабусі, яка в’язала, яка передавала цю любов свою до тих бійців. Вони казали, щоб я бабі Соні обов’язково передавав привіт", - розповідає військовий капелан.Волонтерка зізнається, мріє дожити до перемоги України. Каже хоче відправити солдатам ще більше теплих речей, але в'язати швидше заважає поліартрит - хвороба суглобів.

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