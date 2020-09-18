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Отримувачів субсидій в Україні стане більше, – Шмигаль

Отримувачів субсидій в Україні стане більше, – Шмигаль
Держава надалі підтримуватиме українців, які не можуть сплачувати за комунальні послуги, шляхом надання субсидії.

Про це заявив прем’єр-міністра Денис Шмигаль під час наради щодо стану розрахунків населення за житлово-комунальні послуги. Повідомляють Факти.

"Необхідно розробити комплексне рішення, яке дасть змогу погасити вже наявну заборгованість. Водночас держава надалі підтримуватиме тих громадян, хто не може сплачувати за комунальні послуги", – наголосив глава уряду.

Зокрема, Шмигаль дав доручення профільним міністерствам опрацювати можливість розширення кола отримувачів субсидій, а також створити інструмент, який допоможе населенню звіряти розрахунки з постачальником.

Нині субсидії в Україні отримує третина домогосподарств.

Загалом в Україні 3 млн осіб отримують субсидії та 1,8 млн пільговиків. Тобто майже 5 млн осіб допомагає держава.

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Теги: комуналка, борг, субсидії, Шмигаль
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