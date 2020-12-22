Хотів дешево купити талони на пальне: волинянина «кинули» на гроші шахраї
Сьогодні, 09:19
Волинянина ошукали шахраї.
Пропозиція дешевше придбати талони на пальне зацікавила 24-річного жителя Ратнівщини, після чого він перерахував 18 000 гривень на вказані реквізити незнайомця, - інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Ніяких талонів чоловік, звісно, не отримав.
Потерпілий звернувся із заявою до поліції. За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.
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Пропозиція дешевше придбати талони на пальне зацікавила 24-річного жителя Ратнівщини, після чого він перерахував 18 000 гривень на вказані реквізити незнайомця, - інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Ніяких талонів чоловік, звісно, не отримав.
Потерпілий звернувся із заявою до поліції. За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.
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