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Хотів дешево купити талони на пальне: волинянина «кинули» на гроші шахраї

Хотів дешево купити талони на пальне: волинянина «кинули» на гроші шахраї
Волинянина ошукали шахраї.

Пропозиція дешевше придбати талони на пальне зацікавила 24-річного жителя Ратнівщини, після чого він перерахував 18 000 гривень на вказані реквізити незнайомця, - інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Ніяких талонів чоловік, звісно, не отримав.

Потерпілий звернувся із заявою до поліції. За фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.


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Теги: шахраї, волинянин, талони, пальне
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