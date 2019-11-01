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Повідомили, хто на Волині отримує найбільшу зарплату

Повідомили, хто на Волині отримує найбільшу зарплату
Середня заробітна плата на Волині у січні 2021 року становила 10 048 гривень. Це майже на 17% більше, ніж у січні 2020 року.

Про це інформують у Головному управлінні статистики у Волинській області, пише Суспільне.

Статистики опрацювали заробітні плати працівників 16 трудових сфер. З них у шести зафіксували зарплату вищу за середню по області. Менш як 10 тисяч у січні заробили працівники освіти, медицини та будівництва.

Найбільше оплачували роботу працівників зі сфер:

- фінансової та страхової діяльності (21 908 гривень);
- постачання електроенергії, газу, пари, кондиційованого повітря (16 806 гривень);
- державного управління та оборони, обов'язкового соціального страхування (12 760 гривень).

У цих сферах заробітна плата перевищила середній показник в області у 2,2–1,6 рази.

За даними управління, найменше у січні отримали представники сфери організації харчування та представники сфери нерухомого майна, які здійснюють операції.

Заборгованість із виплати зарплати станом на 1 лютого 2021 року становила 26,5 млн гривень, що дорівнює 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень.

Вчасно не отримали заробітну плату 3,4 тисяч працівників або 2,3% від середньої кількості штатних працівників. Кожному з них не виплатили в середньому 7 736 гривень.

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Теги: Волинь, зарплата, статистика
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