Повідомили, хто на Волині отримує найбільшу зарплату





Про це



Статистики опрацювали заробітні плати працівників 16 трудових сфер. З них у шести зафіксували зарплату вищу за середню по області. Менш як 10 тисяч у січні заробили працівники освіти, медицини та будівництва.



Найбільше оплачували роботу працівників зі сфер:



- фінансової та страхової діяльності (21 908 гривень);

- постачання електроенергії, газу, пари, кондиційованого повітря (16 806 гривень);

- державного управління та оборони, обов'язкового соціального страхування (12 760 гривень).



У цих сферах заробітна плата перевищила середній показник в області у 2,2–1,6 рази.



За даними управління, найменше у січні отримали представники сфери організації харчування та представники сфери нерухомого майна, які здійснюють операції.



Заборгованість із виплати зарплати станом на 1 лютого 2021 року становила 26,5 млн гривень, що дорівнює 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень.



Вчасно не отримали заробітну плату 3,4 тисяч працівників або 2,3% від середньої кількості штатних працівників. Кожному з них не виплатили в середньому 7 736 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середня заробітна плата на Волині у січні 2021 року становила 10 048 гривень. Це майже на 17% більше, ніж у січні 2020 року.Про це інформують у Головному управлінні статистики у Волинській області, пише Суспільне.Статистики опрацювали заробітні плати працівників 16 трудових сфер. З них у шести зафіксували зарплату вищу за середню по області. Менш як 10 тисяч у січні заробили працівники освіти, медицини та будівництва.Найбільше оплачували роботу працівників зі сфер:- фінансової та страхової діяльності (21 908 гривень);- постачання електроенергії, газу, пари, кондиційованого повітря (16 806 гривень);- державного управління та оборони, обов'язкового соціального страхування (12 760 гривень).У цих сферах заробітна плата перевищила середній показник в області у 2,2–1,6 рази.За даними управління, найменше у січні отримали представники сфери організації харчування та представники сфери нерухомого майна, які здійснюють операції.Заборгованість із виплати зарплати станом на 1 лютого 2021 року становила 26,5 млн гривень, що дорівнює 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень.Вчасно не отримали заробітну плату 3,4 тисяч працівників або 2,3% від середньої кількості штатних працівників. Кожному з них не виплатили в середньому 7 736 гривень.

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