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Мокрий сніг, хуртовини і сильний вітер: синоптик попереджає українців про погіршення погоди

Мокрий сніг, хуртовини і сильний вітер: синоптик попереджає українців про погіршення погоди
У п'ятницю, 12-го березня, атмосферний фронт принесе у більшість областей України сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на Заході – переважно дощ та мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

За словами синоптика, Крим, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина завтра втримаються від опадів. Вітер в Україні очікують південного, південно-західного напрямків, сильний, до штормових поривів.

Температура повітря упродовж дня п'ятниці коливатиметься близько нуля, на Сході до -3 градусів, у західній частині поступово теплішатиме, до +4+7 градусів.

У Києві 12-го березня очікують зміну погоди. Посилиться вітер до сильного, вдень прискаче атмосферний фронт із снігом та мокрим снігом. Температура повітря у столиці коливатиметься близько нуля.

Наталка Діденко зауважує, що потепління передбачають в суботу-неділю, 13-14 березня.

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Теги: погода, прогноз, сніг, хуртовини, Україна
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