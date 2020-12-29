Мокрий сніг, хуртовини і сильний вітер: синоптик попереджає українців про погіршення погоди
Сьогодні, 13:55
У п'ятницю, 12-го березня, атмосферний фронт принесе у більшість областей України сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на Заході – переважно дощ та мокрий сніг.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами синоптика, Крим, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина завтра втримаються від опадів. Вітер в Україні очікують південного, південно-західного напрямків, сильний, до штормових поривів.
Температура повітря упродовж дня п'ятниці коливатиметься близько нуля, на Сході до -3 градусів, у західній частині поступово теплішатиме, до +4+7 градусів.
У Києві 12-го березня очікують зміну погоди. Посилиться вітер до сильного, вдень прискаче атмосферний фронт із снігом та мокрим снігом. Температура повітря у столиці коливатиметься близько нуля.
Наталка Діденко зауважує, що потепління передбачають в суботу-неділю, 13-14 березня.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.
За словами синоптика, Крим, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина завтра втримаються від опадів. Вітер в Україні очікують південного, південно-західного напрямків, сильний, до штормових поривів.
Температура повітря упродовж дня п'ятниці коливатиметься близько нуля, на Сході до -3 градусів, у західній частині поступово теплішатиме, до +4+7 градусів.
У Києві 12-го березня очікують зміну погоди. Посилиться вітер до сильного, вдень прискаче атмосферний фронт із снігом та мокрим снігом. Температура повітря у столиці коливатиметься близько нуля.
Наталка Діденко зауважує, що потепління передбачають в суботу-неділю, 13-14 березня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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