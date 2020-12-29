Мокрий сніг, хуртовини і сильний вітер: синоптик попереджає українців про погіршення погоди

У п'ятницю, 12-го березня, атмосферний фронт принесе у більшість областей України сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на Заході – переважно дощ та мокрий сніг.Про це повідомила синоптикна своїй сторінці у фейсбуці.За словами синоптика, Крим, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина завтра втримаються від опадів. Вітер в Україні очікують південного, південно-західного напрямків, сильний, до штормових поривів.Температура повітря упродовж дня п'ятниці коливатиметься близько нуля, на Сході до -3 градусів, у західній частині поступово теплішатиме, до +4+7 градусів.У Києві 12-го березня очікують зміну погоди. Посилиться вітер до сильного, вдень прискаче атмосферний фронт із снігом та мокрим снігом. Температура повітря у столиці коливатиметься близько нуля.Наталка Діденко зауважує, що потепління передбачають в суботу-неділю, 13-14 березня.