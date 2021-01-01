У селі під Луцьком горів житловий будинок
Сьогодні, 09:26
За минулу добу на Волині рятувальники ліквідували декілька пожеж.
Так, 11 березня вночі горіла дерев´яна господарська споруда в селі Дольськ Любешівського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів зору та дихання. На гасіння пожежі вогнеборці подали два водяних спеціальних ствола. Пожежу вдалось локалізувати о 00:34 та ліквідувати о 00:57. Вогонь знищив покрівлю, дерев´яні стіни.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
А о 03:44 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у цегляній господарській споруді в селі Білин Володимир-Волинського району. Пожежу на площі 30 м2 ліквідували о 04:46. Травмованих та загиблих на пожежі немає.
Внаслідок пожежі були пошкоджені дерев’яні перегородки, покрівля, електродвигун. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Також 11 о 18:08 на пункт зв’язку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у житловому будинку на вулиці Інтернацька села Княгининок Луцького району.
Пожежу гасили три водяних спеціальних пожежних ствола. Пожежу вдалось локалізувати о 18:38 та ліквідувати о 19:03. Постраждалих та травмованих немає. Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 11 березня вночі горіла дерев´яна господарська споруда в селі Дольськ Любешівського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів зору та дихання. На гасіння пожежі вогнеборці подали два водяних спеціальних ствола. Пожежу вдалось локалізувати о 00:34 та ліквідувати о 00:57. Вогонь знищив покрівлю, дерев´яні стіни.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
А о 03:44 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у цегляній господарській споруді в селі Білин Володимир-Волинського району. Пожежу на площі 30 м2 ліквідували о 04:46. Травмованих та загиблих на пожежі немає.
Внаслідок пожежі були пошкоджені дерев’яні перегородки, покрівля, електродвигун. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.
Також 11 о 18:08 на пункт зв’язку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у житловому будинку на вулиці Інтернацька села Княгининок Луцького району.
Пожежу гасили три водяних спеціальних пожежних ствола. Пожежу вдалось локалізувати о 18:38 та ліквідувати о 19:03. Постраждалих та травмованих немає. Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У селі під Луцьком горів житловий будинок
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку станом на 12 березня
Сьогодні, 09:13
В Україні – майже 13 тисяч нових заражених коронавірусом
Сьогодні, 08:51
У місті на Волині хочуть запровадити електронний квиток для проїзду у громадському транспорті
Сьогодні, 08:29