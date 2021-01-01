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У селі під Луцьком горів житловий будинок

У селі під Луцьком горів житловий будинок
За минулу добу на Волині рятувальники ліквідували декілька пожеж.

Так, 11 березня вночі горіла дерев´яна господарська споруда в селі Дольськ Любешівського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів зору та дихання. На гасіння пожежі вогнеборці подали два водяних спеціальних ствола. Пожежу вдалось локалізувати о 00:34 та ліквідувати о 00:57. Вогонь знищив покрівлю, дерев´яні стіни.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

А о 03:44 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у цегляній господарській споруді в селі Білин Володимир-Волинського району. Пожежу на площі 30 м2 ліквідували о 04:46. Травмованих та загиблих на пожежі немає.

Внаслідок пожежі були пошкоджені дерев’яні перегородки, покрівля, електродвигун. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.

Також 11 о 18:08 на пункт зв’язку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у житловому будинку на вулиці Інтернацька села Княгининок Луцького району.

Пожежу гасили три водяних спеціальних пожежних ствола. Пожежу вдалось локалізувати о 18:38 та ліквідувати о 19:03. Постраждалих та травмованих немає. Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.
У селі під Луцьком горів житловий будинок
У селі під Луцьком горів житловий будинок


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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
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