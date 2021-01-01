У селі під Луцьком горів житловий будинок

За минулу добу на Волині рятувальники ліквідували декілька пожеж.Так, 11 березня вночі горіла дерев´яна господарська споруда в селі Дольськ Любешівського району, - пише У ДСНС України у Волинській області.Через щільне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів зору та дихання. На гасіння пожежі вогнеборці подали два водяних спеціальних ствола. Пожежу вдалось локалізувати о 00:34 та ліквідувати о 00:57. Вогонь знищив покрівлю, дерев´яні стіни.Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.А о 03:44 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у цегляній господарській споруді в селі Білин Володимир-Волинського району. Пожежу на площі 30 м2 ліквідували о 04:46. Травмованих та загиблих на пожежі немає.Внаслідок пожежі були пошкоджені дерев’яні перегородки, покрівля, електродвигун. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.Також 11 о 18:08 на пункт зв’язку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у житловому будинку на вулиці Інтернацька села Княгининок Луцького району.Пожежу гасили три водяних спеціальних пожежних ствола. Пожежу вдалось локалізувати о 18:38 та ліквідувати о 19:03. Постраждалих та травмованих немає. Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електромережі.