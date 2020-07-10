Ковельські лікарі успішно прооперували пенсіонера, який міг втратити обидві ноги

У Ковельському МТМО судинні хірурги успішно провели складну операцію 79-річному чоловіку, який міг втратити обидві ноги.Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.Лікарі інформують, шо порушення прохідності артерій нижніх кінцівок відновили завдяки сучасному високотехнологічному методу лікування судинної патології – балонній ангіопластиці.Хворий звернувся зі скаргами на нестерпні болі в нозі та неможливість вільно пересуватися. Після проведення ангіографії йому встановили діагноз: атеросклероз обох нижніх кінцівок, оклюзія задньої великогомілкової артерії справа, хронічна артеріальна недостатність (ІІІ справа, ІІ а зліва).Щоб повернути судинам колишню форму та нормалізувати рух крові у кінцівках, лікарі застосували балонну ангіопластику. Метод полягає в розширенні звуженої або закупореної ділянки артерії за допомогою спеціального балона, проведеного тонким провідником. Хворий відчув покращення відразу після процедури.