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Ковельські лікарі успішно прооперували пенсіонера, який міг втратити обидві ноги

Ковельські лікарі успішно прооперували пенсіонера, який міг втратити обидві ноги
У Ковельському МТМО судинні хірурги успішно провели складну операцію 79-річному чоловіку, який міг втратити обидві ноги.

Про це інформують на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Лікарі інформують, шо порушення прохідності артерій нижніх кінцівок відновили завдяки сучасному високотехнологічному методу лікування судинної патології – балонній ангіопластиці.

Хворий звернувся зі скаргами на нестерпні болі в нозі та неможливість вільно пересуватися. Після проведення ангіографії йому встановили діагноз: атеросклероз обох нижніх кінцівок, оклюзія задньої великогомілкової артерії справа, хронічна артеріальна недостатність (ІІІ справа, ІІ а зліва).

Щоб повернути судинам колишню форму та нормалізувати рух крові у кінцівках, лікарі застосували балонну ангіопластику. Метод полягає в розширенні звуженої або закупореної ділянки артерії за допомогою спеціального балона, проведеного тонким провідником. Хворий відчув покращення відразу після процедури.

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Теги: судинні хірурги, операція, Ковель, МТМО
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