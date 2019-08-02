Зникла безвісти: розшукують 27-річну волинянку
Сьогодні, 15:23
Поліцейські розшукують безвісти зниклу ковельчанку.
Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.
Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУ НП встановлюють місцезнаходження Іванни Сохацької, яка народилася 6 липня 1993 року.
Жінка ще 5 березня пішла з дому, де перебуває нині - невідомо.
Прикмети: на вигляд – 30 років, зріст – близько 170 см, темне середньої довжини волосся, світлі очі.
Була одягнена у білу куртку, сірі джинси, коричневі черевики.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої, просять негайно повідомити до поліції за номерами (03352)5-32-84, 0953024445 або 102.
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Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.
Співробітники Ковельського районного управління поліції ГУ НП встановлюють місцезнаходження Іванни Сохацької, яка народилася 6 липня 1993 року.
Жінка ще 5 березня пішла з дому, де перебуває нині - невідомо.
Прикмети: на вигляд – 30 років, зріст – близько 170 см, темне середньої довжини волосся, світлі очі.
Була одягнена у білу куртку, сірі джинси, коричневі черевики.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування зниклої, просять негайно повідомити до поліції за номерами (03352)5-32-84, 0953024445 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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