У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення
Сьогодні, 16:00
У Камінь-Каширській центральній районній лікарні працює оновлене сучасне приймальне відділення.
Про це інформує Волинська ОДА.
На сьогодні вже завершили реконструкцію частини приміщень будівлі старого корпусу стаціонару та кабінету комп'ютерної томографії медзакладу, що відбувалась у рамках програми «Велике будівництво».
Очікують лише поставку обладнання, передбаченого стандартним облаштуванням приймальних відділень екстреної допомоги.
Як і в інших приймальних виділеннях, які будують на Волині в рамках загальнонаціональної програми, Камінь-Каширське приймальне відділення має спеціальний заїзд для карет швидкої допомоги та бокси для осіб з ознаками інфекційних захворювань.
Загалом оновлене приймальне відділення має усі необхідні блоки, відділення та кабінети.
Вартість проведених робіт – 6 млн 635 тисяч гривень, які профінансовали з державного бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинська ОДА.
На сьогодні вже завершили реконструкцію частини приміщень будівлі старого корпусу стаціонару та кабінету комп'ютерної томографії медзакладу, що відбувалась у рамках програми «Велике будівництво».
Очікують лише поставку обладнання, передбаченого стандартним облаштуванням приймальних відділень екстреної допомоги.
Як і в інших приймальних виділеннях, які будують на Волині в рамках загальнонаціональної програми, Камінь-Каширське приймальне відділення має спеціальний заїзд для карет швидкої допомоги та бокси для осіб з ознаками інфекційних захворювань.
Загалом оновлене приймальне відділення має усі необхідні блоки, відділення та кабінети.
Вартість проведених робіт – 6 млн 635 тисяч гривень, які профінансовали з державного бюджету.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погоня з протараненими поліцейськими авто і стріляниною: у Польщі ловили п'яного водія з України
Сьогодні, 16:16
У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення
Сьогодні, 16:00
Орендує квартиру і має 400 тисяч гривень готівкою: що в декларації першого заступника голови Волинської ОДА
Сьогодні, 15:44