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У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення

У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення
У Камінь-Каширській центральній районній лікарні працює оновлене сучасне приймальне відділення.

Про це інформує Волинська ОДА.

На сьогодні вже завершили реконструкцію частини приміщень будівлі старого корпусу стаціонару та кабінету комп'ютерної томографії медзакладу, що відбувалась у рамках програми «Велике будівництво».

Очікують лише поставку обладнання, передбаченого стандартним облаштуванням приймальних відділень екстреної допомоги.

Як і в інших приймальних виділеннях, які будують на Волині в рамках загальнонаціональної програми, Камінь-Каширське приймальне відділення має спеціальний заїзд для карет швидкої допомоги та бокси для осіб з ознаками інфекційних захворювань.

Загалом оновлене приймальне відділення має усі необхідні блоки, відділення та кабінети.

Вартість проведених робіт – 6 млн 635 тисяч гривень, які профінансовали з державного бюджету.

У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення

У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення

У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення

У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення

У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення

У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення

У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення

У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення

У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, реконструкція, приймальне відділення
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