У Камінь-Каширській районній лікарні вже працює оновлене приймальне відділення





Про це



На сьогодні вже завершили реконструкцію частини приміщень будівлі старого корпусу стаціонару та кабінету комп'ютерної томографії медзакладу, що відбувалась у рамках програми «Велике будівництво».



Очікують лише поставку обладнання, передбаченого стандартним облаштуванням приймальних відділень екстреної допомоги.



Як і в інших приймальних виділеннях, які будують на Волині в рамках загальнонаціональної програми, Камінь-Каширське приймальне відділення має спеціальний заїзд для карет швидкої допомоги та бокси для осіб з ознаками інфекційних захворювань.



Загалом оновлене приймальне відділення має усі необхідні блоки, відділення та кабінети.



Вартість проведених робіт – 6 млн 635 тисяч гривень, які профінансовали з державного бюджету.





















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