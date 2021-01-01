Україна хоче посилити правила в'їзду до країни





Про це під час години запитань до уряду у парламенті заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає



Відповідаючи на запитання нардепа, міністр сказав, що МОЗ винесло на розгляд уряду зміни до постанови. За словами Степанова, ПЛР-тест необхідно буде зробити за 48 годин до в'їзду на територію країни.



"Впевнений, що на найближчому засіданні (Кабміну - Ред.) це питання буде розглянуто. Громадяни інших країн незалежно від рівня захворюваності повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест", - заявив Максим Степанов.



Слід зауважити, що у низці європейських країн негативний ПЛР-тест на коронавірус є умовою для перетину кордону. Зокрема, аби потрапити на територію Чехії, іноземцям для в'їзду потрібно надати негативний тест на коронавірус, а потім пройти п'ятиденну самоізоляцію, після виходу із карантину - здати ще один ПЛР-тест.



Як повідомлялося, в Україні набирає оберти коронавірус. Станом на ранок 19 березня зафіксовано 15 850 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 262 людини, ще 4 592 одужали. Було проведено 115 274 тести. Востаннє таку кількість інфікованих за добу фіксували у листопаді минулого року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна хоче посилити правила в'їзду до країни: умовою стане негативний ПЛР-тест на коронавірус.Про це під час години запитань до уряду у парламенті заявив міністр охорони здоров'я, передає "ТСН". Відповідаючи на запитання нардепа, міністр сказав, що МОЗ винесло на розгляд уряду зміни до постанови. За словами Степанова, ПЛР-тест необхідно буде зробити за 48 годин до в'їзду на територію країни."Впевнений, що на найближчому засіданні (Кабміну - Ред.) це питання буде розглянуто. Громадяни інших країн незалежно від рівня захворюваності повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест", - заявив Максим Степанов.Слід зауважити, що у низці європейських країн негативний ПЛР-тест на коронавірус є умовою для перетину кордону. Зокрема, аби потрапити на територію Чехії, іноземцям для в'їзду потрібно надати негативний тест на коронавірус, а потім пройти п'ятиденну самоізоляцію, після виходу із карантину - здати ще один ПЛР-тест.Як повідомлялося, в Україні набирає оберти коронавірус. Станом на ранок 19 березняПротягом доби від COVID-19 померли 262 людини, ще 4 592 одужали. Було проведено 115 274 тести. Востаннє таку кількість інфікованих за добу фіксували у листопаді минулого року.

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