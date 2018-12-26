У Луцьку п'яний чоловік чіплявся до офіціанток пабу. ВІДЕО





Чоловіка із закладу виводили правоохоронці, - пише



Інцидент трапився близько 18:00 у понеділок, 22 березня у одному з пабів міста.



Чоловік був нетверезим. Очевидці стверджують, що із закладу його виводили зразу декілька правоохоронців.



У патрульній поліції міста інформацію підтвердили.



Деталі обіцяли повідомити згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння зухвало поводився та чіплявся до працівниць одного із пабів.Чоловіка із закладу виводили правоохоронці, - пише Конкурент Інцидент трапився близько 18:00 у понеділок, 22 березня у одному з пабів міста.Чоловік був нетверезим. Очевидці стверджують, що із закладу його виводили зразу декілька правоохоронців.У патрульній поліції міста інформацію підтвердили.Деталі обіцяли повідомити згодом.

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