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У Луцьку п'яний чоловік чіплявся до офіціанток пабу. ВІДЕО

У Луцьку п'яний чоловік чіплявся до офіціанток пабу. ВІДЕО
В обласному центрі Волині чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння зухвало поводився та чіплявся до працівниць одного із пабів.

Чоловіка із закладу виводили правоохоронці, - пише Конкурент.

Інцидент трапився близько 18:00 у понеділок, 22 березня у одному з пабів міста.

Чоловік був нетверезим. Очевидці стверджують, що із закладу його виводили зразу декілька правоохоронців.

У патрульній поліції міста інформацію підтвердили.

Деталі обіцяли повідомити згодом.


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Теги: Волинь, Луцьк, інцидент
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