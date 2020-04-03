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Нарешті справжня весна: в Україну от-от прийде потепління

Нарешті справжня весна: в Україну от-от прийде потепління
В Україні на заміну снігу та похмурій погоді нарешті прийде справжня весна. Так, у суботу, 27 березня, температура повітря підніметься до +14 градусів.

Про це повідомляє 24 канал з посиалнням на інформацію Укргідрометцентру.

Температура повітря прогріватиметься поступово. Стовпчики термометрів підійматимуться ще з 25 березня.

Так, у четвер та п'ятницю майже на всій території України буде ясно. Лише на південному сході синоптики все ще прогнозують похмуру погоду та сніг.

Однак температура повітря у цих регіонах не буде низькою – стовпчики термометрів підіймуться до +5...+10 градусів. Трохи холодніше буде лише у Донецьку.

На всій іншій території країни температура повітря коливатиметься від +7 до +11 градусів.

Найтепліше буде вже у суботу. На вулицях нарешті запанує справжня весна. Так, невеликі опади можливі лише у Рівному, Луцьку та Львові. Однак температуру повітря прогнозують теплу – +11...+14 градусів.

У всіх інших областях буде сонячно. Середня температура по Україні становитиме +7...+12 градусів.

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Теги: весна, потепління, температура, синоптики, прогноз, погода
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