Нарешті справжня весна: в Україну от-от прийде потепління
Сьогодні, 13:14
В Україні на заміну снігу та похмурій погоді нарешті прийде справжня весна. Так, у суботу, 27 березня, температура повітря підніметься до +14 градусів.
Про це повідомляє 24 канал з посиалнням на інформацію Укргідрометцентру.
Температура повітря прогріватиметься поступово. Стовпчики термометрів підійматимуться ще з 25 березня.
Так, у четвер та п'ятницю майже на всій території України буде ясно. Лише на південному сході синоптики все ще прогнозують похмуру погоду та сніг.
Однак температура повітря у цих регіонах не буде низькою – стовпчики термометрів підіймуться до +5...+10 градусів. Трохи холодніше буде лише у Донецьку.
На всій іншій території країни температура повітря коливатиметься від +7 до +11 градусів.
Найтепліше буде вже у суботу. На вулицях нарешті запанує справжня весна. Так, невеликі опади можливі лише у Рівному, Луцьку та Львові. Однак температуру повітря прогнозують теплу – +11...+14 градусів.
У всіх інших областях буде сонячно. Середня температура по Україні становитиме +7...+12 градусів.
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Про це повідомляє 24 канал з посиалнням на інформацію Укргідрометцентру.
Температура повітря прогріватиметься поступово. Стовпчики термометрів підійматимуться ще з 25 березня.
Так, у четвер та п'ятницю майже на всій території України буде ясно. Лише на південному сході синоптики все ще прогнозують похмуру погоду та сніг.
Однак температура повітря у цих регіонах не буде низькою – стовпчики термометрів підіймуться до +5...+10 градусів. Трохи холодніше буде лише у Донецьку.
На всій іншій території країни температура повітря коливатиметься від +7 до +11 градусів.
Найтепліше буде вже у суботу. На вулицях нарешті запанує справжня весна. Так, невеликі опади можливі лише у Рівному, Луцьку та Львові. Однак температуру повітря прогнозують теплу – +11...+14 градусів.
У всіх інших областях буде сонячно. Середня температура по Україні становитиме +7...+12 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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