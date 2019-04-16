На водоймах Волині з 1 квітня заборонять ловити рибу

З 1 квітня 2021 року у Волинській області починає діяти щорічна заборона на вилов риби. Заборона встановлюється з метою збереження водних біоресурсів і створення сприятливих умов для нересту риби.Про це повідомляє Волинський рибпатруль.Відповідно до правил рибальства (наказ № 19 від 15.02.1999 Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства) забороняється займатися риболовлею на водоймах Волинської області у такі строки:- з 1 квітня по 20 травня – на річках області та їх кореневих водах;- з 1 квітня по 10 червня – на озерах, водосховищах;- з 1 квітня по 30 червня – в придаткових водах річок.Наказом Управління Держрибагентства у Волинській області від 16 березня 2021 основними місцями нересту водних біоресурсів на річках Волинської області визначаються такі ділянки:- заплава р. Стир урочище «Чебені» Рожищенської територіальної громади Луцького району;- русловий ставок та заплави на р. Конопелька в межах с. Носачевичі Рожищенської територіальної громади Луцького району;- заплава р. Стир урочище «Білі береги» поблизу с. Семки Колківської сільської ради (ТГ) Луцького району;- р. Стохід із заплавами від с. Гулівка Повурської територіальної громади Ковельського району до с. Рудка-Червинська Прилісненської територіальної громади Камінь-Каширського району;- старе русло р. Стир с. Підгайці Луцького району- старе русло р. Західний Буг біля с. Литовеж Литовезької територіальної громади Володимир-Волинського району;- старе русло із заплавами р. Західний Буг біля с. Литовеж Литовезької територіальної громади Володимир-Волинського району;- старе русло р. Західний Буг біля с. Заставне Литовезької територіальної громади Володимир-Волинського району;- заплава р. Луга поблизу с. Щенятин Павлівської територіальної громади Володимир-Волинського району;- заплава р. Луга поблизу с. Селець Зимнівської територіальної громади Володимир-Волинського району;- заплава р. Луга поблизу с. Замличі Локачинської територіальної громади Володимир-Волинського районуНа інших рибогосподарських водоймах (річки, озера, водосховища, штучні водні об’єкти) області нерестовищами слід вважати мілководні, зарослі вищою водною рослинністю або закорчовані ділянки водойм, стариці, заплави та заливні луки, прибережну рослинність.У природно-заповідних фондах нерестовий період визначається згідно з відповідним положенням. Так, наприклад, відповідно до положень Шацького НПП та НПП «Прип’ять-Стохід», строк весняно-літньої заборони на водоймах парків встановлюється з 20 березня по 10 червня.Під час нересту дозволяється виключно любительське рибальство на водоймах загального користування з берега однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком та спінінгом, але за межами нерестовищ.Також нагадують, що в Україні щорічно проходить природоохоронна компанія, що має назву «період тиші». Згідно Закону України «Про тваринний світ», з 1 квітня по 15 червня забороняється проведення робіт та заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою (стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах) в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами.Окрім зазначеного, забороняється використання плавзасобів в межах нерестовищ, крім суден уповноважених органів, що здійснюють охорону водних біоресурсів, підрозділів державної прикордонної служби України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.Волинський рибоохоронний патруль посилено контролюватиме водойми області в нерестовий період.Порушення правил рибальства в цей час карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 34 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.