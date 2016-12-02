вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Булінг не підтвердився: у поліції розповіли про справу щодо школярки з Волині, яка наковталась таблеток

Булінг не підтвердився: у поліції розповіли про справу щодо школярки з Волині, яка наковталась таблеток
У поліції розповіли обставини справи щодо неповнолітньої дівчини, яка наковталась таблеток.

Про це інформує пресслужба Камінь-Каширського районну відділу поліції.

Нагадаємо, що на початку березня була інформація, що в одній зі шкіл Любешівського району школярка наковталась таблеток і потрапила до лікарні.

Тоді відкрили кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці встановили всі обставини справи.

Факт про те, що дитина прийняла велику кількість таблеток, не підтвердився. Факт булінгу з боку однокласників також не підтвердився.

Правоохоронці запевняють, що у дівчинки справді виникли певні непорозуміння в сім’ї, які викликали тимчасове пригнічення. Нині ювенальні поліцейські тримають ситуацію на контролі, дівчина зростає у безпечному середовищі, їй нічого не загрожує.

Провадження у цій справі закрили у зв’язку з відсутністю складу злочину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: справа, самогубство, Любешівщина, школярка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Булінг не підтвердився: у поліції розповіли про справу щодо школярки з Волині, яка наковталась таблеток
Сьогодні, 15:04
У Києві півтора місяця розшукують волинянку, яка зникла після пологів
Сьогодні, 14:48
На Волині посеред траси з автоцистерни стався витік азотної кислоти. ФОТО
Сьогодні, 14:37
Поліщук просить бізнес допомогти місту грошима у боротьбі з коронавірусом
Сьогодні, 14:20
Волинян просять допомогти родині загиблого бійця відбудувати будинок після пожежі
Сьогодні, 14:17
Схожі новини
Стало зле у класі: на Волині школярка наковталась пігулок Стало зле у класі: на Волині школярка наковталась пігулок
04 березень, 17:11
У Луцьку 13-річна школярка намагалась звести рахунки з життям У Луцьку 13-річна школярка намагалась звести рахунки з життям
04 березень, 09:32
Через нерозділене кохання повісилась школярка Через нерозділене кохання повісилась школярка
02 грудень, 2016, 10:32
У селищі на Волині звів рахунки із життям 21-річний хлопець У селищі на Волині звів рахунки із життям 21-річний хлопець
22 березень, 19:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Булінг не підтвердився: у поліції розповіли про справу щодо школярки з Волині, яка наковталась таблеток
Сьогодні, 15:04
 0
У Києві півтора місяця розшукують волинянку, яка зникла після пологів
Сьогодні, 14:48
 0
На Волині посеред траси з автоцистерни стався витік азотної кислоти. ФОТО
Сьогодні, 14:37
 0
Поліщук просить бізнес допомогти місту грошима у боротьбі з коронавірусом
Сьогодні, 14:20
 0
Волинян просять допомогти родині загиблого бійця відбудувати будинок після пожежі
Сьогодні, 14:17
 0
Медіа
відео
1/8