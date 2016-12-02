Булінг не підтвердився: у поліції розповіли про справу щодо школярки з Волині, яка наковталась таблеток





Про це інформує пресслужба Камінь-Каширського районну відділу поліції.



Нагадаємо, що на початку березня була інформація, що



Тоді відкрили кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці встановили всі обставини справи.



Факт про те, що дитина прийняла велику кількість таблеток, не підтвердився. Факт булінгу з боку однокласників також не підтвердився.



Правоохоронці запевняють, що у дівчинки справді виникли певні непорозуміння в сім’ї, які викликали тимчасове пригнічення. Нині ювенальні поліцейські тримають ситуацію на контролі, дівчина зростає у безпечному середовищі, їй нічого не загрожує.



Провадження у цій справі закрили у зв’язку з відсутністю складу злочину.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У поліції розповіли обставини справи щодо неповнолітньої дівчини, яка наковталась таблеток.Про це інформує пресслужба Камінь-Каширського районну відділу поліції.Нагадаємо, що на початку березня була інформація, що в одній зі шкіл Любешівського району школярка наковталась таблеток і потрапила до лікарні.Тоді відкрили кримінальне провадження, в рамках якого правоохоронці встановили всі обставини справи.Факт про те, що дитина прийняла велику кількість таблеток, не підтвердився. Факт булінгу з боку однокласників також не підтвердився.Правоохоронці запевняють, що у дівчинки справді виникли певні непорозуміння в сім’ї, які викликали тимчасове пригнічення. Нині ювенальні поліцейські тримають ситуацію на контролі, дівчина зростає у безпечному середовищі, їй нічого не загрожує.Провадження у цій справі закрили у зв’язку з відсутністю складу злочину.

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