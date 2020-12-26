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МОЗ пояснило, де і як тепер треба носити маски у парках

МОЗ пояснило, де і як тепер треба носити маски у парках
Люди у регіонах України, які віднесли до "червоної зони", мають носити маски у парках, скверах, пляжах і низці інших публічних місць.

Про це йдеться у постанові уряду від 22 березня. Це заборона на "перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно."

Згідно із законом про благоустрій, до так званих зон загального користування належать парки, сквери, майдани, дороги, вулиці, пляжі, кладовища.

Як пояснили BBC News Україна джерела у МОЗ, вимога носити маски стосується громадських місць лише у "червоних зонах" і тільки за умови, коли не можна дотриматися соціальної дистанції.

Тобто якщо ви у парку на самоті, то маску можна не носити. Заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало пояснив, що поліцейські будуть роз'яснювати людям необхідність одягнути маску. Тих, хто відмовиться це зробити, чекають штрафи.

"Якщо протокол виноситься на місці, то 170 грн штраф. А якщо постанова, то 17 тис. грн. Постанова виноситься, якщо порушення зафіксовано в громадському транспорті або державній установі", - пояснив пан Тракало.


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Теги: маски, червоні зони
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