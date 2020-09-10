Один із найстаріших лісівників Волині відзначив 90-річний ювілей

Серед найстарших і найповажніших лісівників України –з Волині. Вчора, 23 березня, він відзначив 90-річний ювілей.Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.Він народився 23 березня 1931 р. у с. Соф’янівка Маневицького р-ну (нині Камінь-Каширський), що на Волині. У сім’ї Василя Поліщука, крім Кіндрата, було ще дві доньки. Життя у віддаленому селі було нелегким, тому рятували лісові дари. І любов до праці. На той передвоєнний час батьки дали досить хорошу освіту синові, він закінчив 4 класи.Прокотилася краєм страшна війна, залишила багато болю і гірких спогадів.З 1948 по 1952 р. працював майстром лісових культур Кашівського лісництва (зараз Соф’янівське) Маневицького лісгоспу, з 1955 по 1960 р. був техніком-лісоводом Кашівського, а з 1960 по 1962 р. – Троянівського лісництва Городоцького лісгоспу.У 1962 році закінчив Чугуєво-Бабчанський лісовий технікум за спеціальностю «Лісове господарство».З 1962 по 1968 р. працював лісничим Лишнівського лісництва Городоцького лісгоспу. Побудував контору Лишнівського лісництва. Неодноразово був депутатом селищної та районної ради.Згодом Кіндрата Васильовича перевели на посаду лісничого в Маневицьке лісництво Маневицького лісгоспу, де він працював з 1968 по 1984 р. І там розпочав будівництво контори Маневицького лісництва. Загальний стаж тільки роботи лісничим сягає 30 років. Де б не трудився, мав повагу і шану від колег і людей довколишніх сіл. Шанувала його працю і держава. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 30 травня 1977 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Неодноразово нагороджувався почесними грамотами об’єднання «Волиньліс» та лісгоспу, а також грамотами місцевої влади.В 1983 р. переніс інфаркт міокарда, після цього довелося достроково піти на пенсію. Пізніше працював у районному відділі охорони праці, а згодом очолив районне товариство бджолярів-аматорів. Дуже любив займатися бджільництвом.Нині мешкає в смт Маневичах зі своєю дружиною, з якою разом з 1957 року. Віра Антонівна родом з Донецької області також здобула освіту в лісовому технікумі. Жінку направили на роботу в Соф’янівське лісництво, де вони і познайомилися.