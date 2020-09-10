Один із найстаріших лісівників Волині відзначив 90-річний ювілей
Сьогодні, 12:22
Серед найстарших і найповажніших лісівників України – Кіндрат Поліщук з Волині. Вчора, 23 березня, він відзначив 90-річний ювілей.
Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Він народився 23 березня 1931 р. у с. Соф’янівка Маневицького р-ну (нині Камінь-Каширський), що на Волині. У сім’ї Василя Поліщука, крім Кіндрата, було ще дві доньки. Життя у віддаленому селі було нелегким, тому рятували лісові дари. І любов до праці. На той передвоєнний час батьки дали досить хорошу освіту синові, він закінчив 4 класи.
Прокотилася краєм страшна війна, залишила багато болю і гірких спогадів.
З 1948 по 1952 р. працював майстром лісових культур Кашівського лісництва (зараз Соф’янівське) Маневицького лісгоспу, з 1955 по 1960 р. був техніком-лісоводом Кашівського, а з 1960 по 1962 р. – Троянівського лісництва Городоцького лісгоспу.
У 1962 році закінчив Чугуєво-Бабчанський лісовий технікум за спеціальностю «Лісове господарство».
З 1962 по 1968 р. працював лісничим Лишнівського лісництва Городоцького лісгоспу. Побудував контору Лишнівського лісництва. Неодноразово був депутатом селищної та районної ради.
Згодом Кіндрата Васильовича перевели на посаду лісничого в Маневицьке лісництво Маневицького лісгоспу, де він працював з 1968 по 1984 р. І там розпочав будівництво контори Маневицького лісництва. Загальний стаж тільки роботи лісничим сягає 30 років. Де б не трудився, мав повагу і шану від колег і людей довколишніх сіл. Шанувала його працю і держава. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 30 травня 1977 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Неодноразово нагороджувався почесними грамотами об’єднання «Волиньліс» та лісгоспу, а також грамотами місцевої влади.
В 1983 р. переніс інфаркт міокарда, після цього довелося достроково піти на пенсію. Пізніше працював у районному відділі охорони праці, а згодом очолив районне товариство бджолярів-аматорів. Дуже любив займатися бджільництвом.
Нині мешкає в смт Маневичах зі своєю дружиною, з якою разом з 1957 року. Віра Антонівна родом з Донецької області також здобула освіту в лісовому технікумі. Жінку направили на роботу в Соф’янівське лісництво, де вони і познайомилися.
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Про це повідомляє пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Він народився 23 березня 1931 р. у с. Соф’янівка Маневицького р-ну (нині Камінь-Каширський), що на Волині. У сім’ї Василя Поліщука, крім Кіндрата, було ще дві доньки. Життя у віддаленому селі було нелегким, тому рятували лісові дари. І любов до праці. На той передвоєнний час батьки дали досить хорошу освіту синові, він закінчив 4 класи.
Прокотилася краєм страшна війна, залишила багато болю і гірких спогадів.
З 1948 по 1952 р. працював майстром лісових культур Кашівського лісництва (зараз Соф’янівське) Маневицького лісгоспу, з 1955 по 1960 р. був техніком-лісоводом Кашівського, а з 1960 по 1962 р. – Троянівського лісництва Городоцького лісгоспу.
У 1962 році закінчив Чугуєво-Бабчанський лісовий технікум за спеціальностю «Лісове господарство».
З 1962 по 1968 р. працював лісничим Лишнівського лісництва Городоцького лісгоспу. Побудував контору Лишнівського лісництва. Неодноразово був депутатом селищної та районної ради.
Згодом Кіндрата Васильовича перевели на посаду лісничого в Маневицьке лісництво Маневицького лісгоспу, де він працював з 1968 по 1984 р. І там розпочав будівництво контори Маневицького лісництва. Загальний стаж тільки роботи лісничим сягає 30 років. Де б не трудився, мав повагу і шану від колег і людей довколишніх сіл. Шанувала його працю і держава. Указом Президії Верховної Ради СРСР від 30 травня 1977 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора. Неодноразово нагороджувався почесними грамотами об’єднання «Волиньліс» та лісгоспу, а також грамотами місцевої влади.
В 1983 р. переніс інфаркт міокарда, після цього довелося достроково піти на пенсію. Пізніше працював у районному відділі охорони праці, а згодом очолив районне товариство бджолярів-аматорів. Дуже любив займатися бджільництвом.
Нині мешкає в смт Маневичах зі своєю дружиною, з якою разом з 1957 року. Віра Антонівна родом з Донецької області також здобула освіту в лісовому технікумі. Жінку направили на роботу в Соф’янівське лісництво, де вони і познайомилися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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