У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» мера Ігоря Чайки
Сьогодні, 13:05
Сьогодні, 24 березня у Ковелі почала працювати «гаряча лінія» міського голови.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці мера Ковеля Ігоря Чайки.
Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних і мобільних телефонів.
Єдиний телефон: 0 (800) 219-019.
Графік роботи: з 8 до 20 години без вихідних.
Мета «гарячої лінії»: оперативно реагувати на телефонні звернення мешканців Ковельської громади, надавати якісний сервіс і покращувати життя людей нашої громади в цілому.
Це консультації, комунікація, тісна співпраця з комунальними та іншими службами міста, куди містяни раніше з якихось причин не могли додзвонитися.
«Гарячі дзвінки» - це ті, які вимагають термінового втручання: аварійні ситуації, відключення, випадки, що загрожують життю, здоров`ю чи безпеці тощо.
Також ковельчани отримуватимуть зворотний зв’язок про те, на якому етапі вирішення перебуває звернення.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці мера Ковеля Ігоря Чайки.
Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних і мобільних телефонів.
Єдиний телефон: 0 (800) 219-019.
Графік роботи: з 8 до 20 години без вихідних.
Мета «гарячої лінії»: оперативно реагувати на телефонні звернення мешканців Ковельської громади, надавати якісний сервіс і покращувати життя людей нашої громади в цілому.
Це консультації, комунікація, тісна співпраця з комунальними та іншими службами міста, куди містяни раніше з якихось причин не могли додзвонитися.
«Гарячі дзвінки» - це ті, які вимагають термінового втручання: аварійні ситуації, відключення, випадки, що загрожують життю, здоров`ю чи безпеці тощо.
Також ковельчани отримуватимуть зворотний зв’язок про те, на якому етапі вирішення перебуває звернення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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