У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» мера Ігоря Чайки





Про це Ігоря Чайки.



Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних і мобільних телефонів.



Єдиний телефон: 0 (800) 219-019.



Графік роботи: з 8 до 20 години без вихідних.



Мета «гарячої лінії»: оперативно реагувати на телефонні звернення мешканців Ковельської громади, надавати якісний сервіс і покращувати життя людей нашої громади в цілому.



Це консультації, комунікація, тісна співпраця з комунальними та іншими службами міста, куди містяни раніше з якихось причин не могли додзвонитися.



«Гарячі дзвінки» - це ті, які вимагають термінового втручання: аварійні ситуації, відключення, випадки, що загрожують життю, здоров`ю чи безпеці тощо.



Також ковельчани отримуватимуть зворотний зв’язок про те, на якому етапі вирішення перебуває звернення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 24 березня у Ковелі почала працювати «гаряча лінія» міського голови Про це йдеться на фейсбук-сторінці мера КовеляДзвінки безкоштовні зі стаціонарних і мобільних телефонів.Єдиний телефон: 0 (800) 219-019.Графік роботи: з 8 до 20 години без вихідних.Мета «гарячої лінії»: оперативно реагувати на телефонні звернення мешканців Ковельської громади, надавати якісний сервіс і покращувати життя людей нашої громади в цілому.Це консультації, комунікація, тісна співпраця з комунальними та іншими службами міста, куди містяни раніше з якихось причин не могли додзвонитися.«Гарячі дзвінки» - це ті, які вимагають термінового втручання: аварійні ситуації, відключення, випадки, що загрожують життю, здоров`ю чи безпеці тощо.Також ковельчани отримуватимуть зворотний зв’язок про те, на якому етапі вирішення перебуває звернення.

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