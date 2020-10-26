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У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» мера Ігоря Чайки

У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» мера Ігоря Чайки
Сьогодні, 24 березня у Ковелі почала працювати «гаряча лінія» міського голови.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці мера Ковеля Ігоря Чайки.

Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних і мобільних телефонів.

Єдиний телефон: 0 (800) 219-019.

Графік роботи: з 8 до 20 години без вихідних.

Мета «гарячої лінії»: оперативно реагувати на телефонні звернення мешканців Ковельської громади, надавати якісний сервіс і покращувати життя людей нашої громади в цілому.

Це консультації, комунікація, тісна співпраця з комунальними та іншими службами міста, куди містяни раніше з якихось причин не могли додзвонитися.

«Гарячі дзвінки» - це ті, які вимагають термінового втручання: аварійні ситуації, відключення, випадки, що загрожують життю, здоров`ю чи безпеці тощо.

Також ковельчани отримуватимуть зворотний зв’язок про те, на якому етапі вирішення перебуває звернення.

У Ковелі запрацювала «гаряча лінія» мера Ігоря Чайки

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Теги: Волинь, Ковель, мер, Ігор Чайка, гаряча лінія
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