Волинянин купив в Інтернеті неіснуючий трактор





Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.



Днями до Ковельського районного управління звернувся 52-річний житель села Поворськ та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки трактора «Т-25». Чоловік сплатив майже 50 тисяч гривень за транспортний засіб, однак зв’язок з продавцем зник.



Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.



Фото - ілюстративне

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