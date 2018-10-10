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Волинянин купив в Інтернеті неіснуючий трактор

Волинянин купив в Інтернеті неіснуючий трактор
Шахрай ошукав волинянина при Інтернет-покупці трактора.

Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.

Днями до Ковельського районного управління звернувся 52-річний житель села Поворськ та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки трактора «Т-25». Чоловік сплатив майже 50 тисяч гривень за транспортний засіб, однак зв’язок з продавцем зник.

Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

Фото - ілюстративне

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Теги: шахраї, трактор, волинянин
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