Волинянин купив в Інтернеті неіснуючий трактор
Сьогодні, 13:10
Шахрай ошукав волинянина при Інтернет-покупці трактора.
Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Днями до Ковельського районного управління звернувся 52-річний житель села Поворськ та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки трактора «Т-25». Чоловік сплатив майже 50 тисяч гривень за транспортний засіб, однак зв’язок з продавцем зник.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.
Фото - ілюстративне
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Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області.
Днями до Ковельського районного управління звернувся 52-річний житель села Поворськ та повідомив, що його ошукали під час інтернет-покупки трактора «Т-25». Чоловік сплатив майже 50 тисяч гривень за транспортний засіб, однак зв’язок з продавцем зник.
Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.
Фото - ілюстративне
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