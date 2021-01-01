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На «Ягодині» затримали росіянина, який хотів незаконно перевезти до Польщі валюту

На «Ягодині» затримали росіянина, який хотів незаконно перевезти до Польщі валюту
На митному пості «Ягодин» іноземець хотів незаконно вивезти іноземну валюту.

Так, 23 березня, громадянин Російської Федерації, слідуючи з Україну в Республіку Польща смугою «зелений коридор» автомобілем Mercedes-Benz намагався перемістити незадекларовані валютні кошти.

У чоловіка митники виявили валюти в еквіваленті 10 000 євро, що не перевищує дозволену до вивезення норму готівки визначену постановою НБУ, а також 8480 Євро та 1300 доларів США, що перевищує цю норму.

Таким чином, росіянин не декларував валюти. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.

На порушника склали протокол про порушення митних правил на суму 315,3 тис. гривень.

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Теги: валюта, Ягодин, митники, росіянин
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