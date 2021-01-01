Майно у Горохові потребує ефективного використання

«Горохів – місто, яке потребує господаря. Майно, яке мало б ефективно використовуватися та наповнювати бюджет, перебуває у занедбаному стані та вимагає негайного ремонту чи інвестицій», - такий висновок після візиту у Горохів зробив головний спеціаліст відділу з питань управління комунальної власності та земель територіальних громад Луцької райрадиЗокрема, він перевіряв майнові об’єкти, які перебувають у комунальній власності Луцької районної ради.Міський головазапевняв «майновика» районної ради, що громада сама дасть раду приміщенню кінотеатру. Хоча, чому його довели до такого плачевного стану – Годик відповіді не дав. Тож чи доречно Луцькій районній раді передавати приміщення кінотеатру у комунальну власність міста?Відомо, що на ремонт кінотеатру виділялося 100 тисяч гривень, але вочевидь цієї суми надто мало, адже слідів ремонту непомітно.Крім того, міський голова Горохова розповів, що у нього є проєктно-кошторисна документація на дах кінотеатру. Микола Сітовський попросив надати її, на що отримав відмову.Депутатка Горохівської міської радина сесії 23 березня озвучила запит про надання проєктно-кошторисної документації на дах кінотеатру, адже, припускає, що її можливо нема.Микола Сітовський поцікавився у Віктора Годика, чи має місто реального інвестора, який готовий вкласти кошти в недобудову, яка вже 30 років простоює. Очільник Горохова сказав, що ні.«Луцька районна рада питання по комунальному майну буде вирішувати швидко. Головне завдання – щоб воно ефективно використовувалось та приносило користь», - наголосив головний спеціаліст майнового відділу.Стосовно недобудови, то районна рада шукає інвестора, який запропонує найкращу ідею, що можна зробити із 5-поверхівкою.Поблизу горохівської лікарні є величезна занедбана територія, до якої місцева влада з байдужістю ставилися багато років. А це могла б бути гарна відпочинкова зона для горохівчан та гостей міста.Микола Сітовський каже, що якби Луцька районна рада не вказала на прогалини у використання майна та територій, то у Горохові і далі б ігнорували ці проблеми.«Про яке раціональне використання майна йде мова, якщо працівників соціального відділу, а це всього 5-6 чоловік, у Горохові хочуть посадити у трьохповерхове приміщення?! То занадто», - зауважив «майновик» райради.Неефективно використовується і 2-поверхове приміщення, де розташована редакція газети «Горохівський вісник». На сьогодні – це вже не державне видання, а приватне, відповідно немає жодних підстав здавати в оренду кабінети за одну гривню на рік.«У тому приміщенні протікає дах. Ясно, що його не поремонтують, бо коштів нема. А якби плата за оренду була не гривня в рік, то була б інша мова», - наголосив Микола Сітовський.Віктор Годик розповів, що Горохів має окремий відділ, який займається міжнародним співробітництвом, зокрема із польськими містами-побратимами.Однак, як з’ясував Микола Сітовський, горохівська влада, на чолі якої вже 11-ий рік перебуває пан Годик, провалила грантовий інфраструктурний проект на 1,5 мільйони євро.