У Луцьку вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола. ФОТО

25 березня – день пам’яті відомого українського політика, державного діяча і журналіста. Сьогодні минає 22 роки з дня його смерті.Тож сьогодні у Луцьку відбулося вшанування пам’яті лідера Народного Руху України, - інформують у Волинській ОДА.Зокрема біля меморіальної дошки В’ячеславу Чорноволу відбулося пам’ятне віче та покладання квітів.Віддати шану видатному сину України прийшов заступник голови облдержадміністрації«Ми зібралися тут з вами, аби у цей день вшанувати пам’ять В’ячеслава Чорновола, який був справжнім патріотом своєї країни. Він боровся за незалежність України і знав, чого хоче її народ. Наше завдання – пам’ятати про видатного українця та брати за приклад», – звернувся до присутніх Анатолій Костик.В’ячеслав Чорновіл (1937-1999) одна з найяскравіших постатей в українському політикумі 90-х років. Він жив за принципом – «якщо не я, то хто ж?». За виняткову принциповість його спочатку виключили з аспірантури, а побачивши, що залякування не діє, судили за «антирадянську пропаганду». У радянських концтаборах він провів у загальній кількості 15 років. Відбував покарання в таборах суворого режиму та на засланні в Мордовії й Якутії.Політик був ініціатором проголошення Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року та Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року.Разом із іншими видатними діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів. Засновник та головний редактор підпільного українського часопису «Український вісник». Також він був ініціатором створення Української Гельсінської групи, одним із засновників Народного руху України. Загинув в автокатастрофі 25 березня 1999 року на Бориспільській трасі за нез’ясованих обставин. Похований він у Києві на Байковому кладовищі на центральній алеї.