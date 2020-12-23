Волинянин підробляв документи, аби продати деревину

Перед судом постане 38-річний волинянин, який підробляв документи для реалізації деревини.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури Волині.Слідство вважає, що чоловік, підшукуючи людей, які погоджувалися за винагороду надати свої документи для реєстрації їх підприємцями, зареєстрував у такий спосіб дев'ять суб’єктів господарської діяльності. Опісля без їхнього відому він складав та посвідчував документи задля здійснення фіктивних господарських операцій із лісодеревиною.Документи ці були використані згодом підприємством, яке здійснює експорт деревини, для її легалізації.Тепер за свої дії волинянин відповідатиме перед судом.Зауважимо, що санкцією ч.3 ст. 358 КК України за неодноразове підроблення офіційних документів, які видаються чи посвідчуються громадянином-підприємцем, передбачено покарання до 5 років позбавлення волі.