Сім'я отримала в спадок квартиру і знайшла там картину за 1,5 мільйона доларів
Сьогодні, 13:04
Сім'я з департаменту Марна, Франція, знайшла у вітальні квартири, отриманої у спадок, забуту картину XVIII століття - "Філософ, який читає" Жана-Оноре Фрагонара.
Її вартість оцінюється в мільйони євро, - пише Корреспондент з посилпанням на France24.
"Експерти відразу ж впізнали характерний почерк живописця, а останні сумніви з приводу авторства зняв підпис Фрагонар на звороті полотна", - розповідають журналісти.
Експерти припускають, що картина була написана в 1770-х роках.
Наприкінці червня "Філософ, який читає" буде виставлений на аукціон. Очікується, що в ході торгів вартість картини досягне 1,5-2 мільйонів.
Французький живописець і гравер Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806) - один з найвідоміших представників стилю рококо. Твори Фрагонара добре продавалися до французької революції, після якої живописець розорився і виїхав з Парижа. Пізніше художник повернувся в столицю, де помер в 1806 році забутий і в злиднях.
У 2013 році "Портрет Франсуа-Анрі д'Аркур" пензля Фрагонара був проданий на аукціоні за 27,9 мільйона доларів. Всі виручені кошти з продажу були спрямовані в німецьке відділення дитячого фонду ЮНІСЕФ.
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Її вартість оцінюється в мільйони євро, - пише Корреспондент з посилпанням на France24.
"Експерти відразу ж впізнали характерний почерк живописця, а останні сумніви з приводу авторства зняв підпис Фрагонар на звороті полотна", - розповідають журналісти.
Експерти припускають, що картина була написана в 1770-х роках.
Наприкінці червня "Філософ, який читає" буде виставлений на аукціон. Очікується, що в ході торгів вартість картини досягне 1,5-2 мільйонів.
Французький живописець і гравер Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806) - один з найвідоміших представників стилю рококо. Твори Фрагонара добре продавалися до французької революції, після якої живописець розорився і виїхав з Парижа. Пізніше художник повернувся в столицю, де помер в 1806 році забутий і в злиднях.
У 2013 році "Портрет Франсуа-Анрі д'Аркур" пензля Фрагонара був проданий на аукціоні за 27,9 мільйона доларів. Всі виручені кошти з продажу були спрямовані в німецьке відділення дитячого фонду ЮНІСЕФ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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