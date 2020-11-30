Будинок в Боратині, авто та декілька земельних ділянок: що в декларації секретаря Луцькради

Юрій Безпятко володіє будинком в Боратині, кількома земельними ділянками та автомобілем Ford.



Про це йдеться в



Юрій Безпятко має право власності на будинок у Боратині площею 41,2 кв. м, землю на 0,2068 га, 0,1200 га, 3,0413 га та 0,1200 га у тому ж селі. Разом з Галиною Безпятко секретар Луцькради володіє квартирою в Луцьку на 47,2 кв. м. У власності його дружини Алли - квартира в Луцьку площею 110,7 кв. м, яку вона набула у 2018 році за 500 000 гривень, тобто за приблизно 18 тисяч доларів.



Їздить Юрій Безпятко на Ford Mondeo 2006 року випуску.



У 2020 році заробив Безпятко 249 682 гривні та отримав 4000 гривень доходу від надання майна в оренду. Алла Безпятко заробила 424958 гривень як підприємиця.











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