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Завтра, 30 березня, на Рівненщині прощатимуться з бійцем, який загинув на Донбасі

Завтра, 30 березня, на Рівненщині прощатимуться з бійцем, який загинув на Донбасі
Сьогодні, 29 березня, тіло загиблого військовослужбовця Максима Абрамовича з Рівненщини доставили до рідного міста.

Пр це повідомляє Дубровицька міська рада.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок ворожого прицільного обстрілу на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців.

Попрощатися з Героєм можна буде у нього вдома по вулиці Молодіжна, 17. Поховання військового відбудеться завтра, 30 березня, о 12.00 год.

Як повідомляє "Суспільне", Максиму Абрамовичу було 27 років. З 2017 по 2020 рік служив у ЗСУ за контрактом. В грудні 2020 року знову підписав контракт. Він служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.

Фото - Rivne media

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Теги: прощання, Донбас, війна, Рівненщина
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