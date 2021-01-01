Завтра, 30 березня, на Рівненщині прощатимуться з бійцем, який загинув на Донбасі

Максима Абрамовича з Рівненщини доставили до рідного міста.



Пр це повідомляє Дубровицька міська рада.



Нагадаємо, 26 березня внаслідок ворожого прицільного обстрілу на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців.



Попрощатися з Героєм можна буде у нього вдома по вулиці Молодіжна, 17. Поховання військового відбудеться завтра, 30 березня, о 12.00 год.



Як повідомляє



Фото - Rivne media



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