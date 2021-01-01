Завтра, 30 березня, на Рівненщині прощатимуться з бійцем, який загинув на Донбасі
Сьогодні, 11:50
Сьогодні, 29 березня, тіло загиблого військовослужбовця Максима Абрамовича з Рівненщини доставили до рідного міста.
Пр це повідомляє Дубровицька міська рада.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок ворожого прицільного обстрілу на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців.
Попрощатися з Героєм можна буде у нього вдома по вулиці Молодіжна, 17. Поховання військового відбудеться завтра, 30 березня, о 12.00 год.
Як повідомляє "Суспільне", Максиму Абрамовичу було 27 років. З 2017 по 2020 рік служив у ЗСУ за контрактом. В грудні 2020 року знову підписав контракт. Він служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.
Фото - Rivne media
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пр це повідомляє Дубровицька міська рада.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок ворожого прицільного обстрілу на Донбасі загинули четверо українських військовослужбовців.
Попрощатися з Героєм можна буде у нього вдома по вулиці Молодіжна, 17. Поховання військового відбудеться завтра, 30 березня, о 12.00 год.
Як повідомляє "Суспільне", Максиму Абрамовичу було 27 років. З 2017 по 2020 рік служив у ЗСУ за контрактом. В грудні 2020 року знову підписав контракт. Він служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді.
Фото - Rivne media
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Посилення карантину у деяких громадах Волині: що про це відомо
Сьогодні, 11:57
Завтра, 30 березня, на Рівненщині прощатимуться з бійцем, який загинув на Донбасі
Сьогодні, 11:50
На Волині у ставку втопився чоловік
Сьогодні, 11:40