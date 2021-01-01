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Від зимової сплячки у Луцькому зоопарку прокинулись усі ведмеді. ВІДЕО

Від зимової сплячки у Луцькому зоопарку прокинулись усі ведмеді. ВІДЕО
Усі підопічні ведмеді Луцького звіринцю прокинулися від зимової сплячки.

Про це розповіла Суспільному директорка зоопарку Людмила Денисенко.

Після зимової сплячки тварини починали прокидатись ще на початку березня, але потім знову засинали, каже керівниця звіринцю. 29 березня усі тварини прокинулись та вийшли у відкритий вольєр на прогулянку.

Не зважаючи на холодну зиму, ведмеді почувають себе добре.

"Вони схудлі, не має звичного жирового горба з відкладеннями запасів їжі, але впродовж наступного місяця тварин відгодують і вони наберуть звичну вагу", - каже Людмила Денисенко.
Від зимової сплячки у Луцькому зоопарку прокинулись усі ведмеді. ВІДЕО

У Луцькому зоопарку нині мешкає 11 ведмедів у чотирьох вольєрах. Два із них відкритті для огляду відвідувачів, ще два — закриті.

Для того, щоб тварини добре перезимували, їх готують до сплячки. Розпочинаючи з липня-серпня, у ведмедів посилене чотириразове харчування. За таких умова тварини не будуть прокидатися впродовж зими та їхній сон ніщо не турбуватиме.




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Теги: Луцький зоопарк, ведмеді, зимова сплячка
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