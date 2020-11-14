30 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує голова осередку молодіжної громадської організації інвалідів із вадами зору «Генерація успішної дії» Віталій Ткачук (на фото).
Також день народження святкує футболіст, лучанин Анатолій Тимощук.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків, які носять імена Олексій, Макар.
Зичимо здоров’я, добра, достатку.
Для Волині 30 березня пам’ятне тим, що саме цього дня у селі Підгайці (тепер Луцького району) народилася польська письменниця й актриса Габріеля Запольська.
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Також день народження святкує футболіст, лучанин Анатолій Тимощук.
Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків, які носять імена Олексій, Макар.
Зичимо здоров’я, добра, достатку.
Для Волині 30 березня пам’ятне тим, що саме цього дня у селі Підгайці (тепер Луцького району) народилася польська письменниця й актриса Габріеля Запольська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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