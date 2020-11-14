30 березня на Волині: гортаючи календар

Віталій Ткачук (на фото).



Також день народження святкує футболіст, лучанин Анатолій Тимощук.



Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків, які носять імена Олексій, Макар.



Зичимо здоров’я, добра, достатку.



Для Волині 30 березня пам’ятне тим, що саме цього дня у селі Підгайці (тепер Луцького району) народилася польська письменниця й актриса Габріеля Запольська.

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