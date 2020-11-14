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30 березня на Волині: гортаючи календар

30 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує голова осередку молодіжної громадської організації інвалідів із вадами зору «Генерація успішної дії» Віталій Ткачук (на фото).

Також день народження святкує футболіст, лучанин Анатолій Тимощук.

Вітаємо їх, а також сьогоднішніх іменинників – чоловіків, які носять імена Олексій, Макар.

Зичимо здоров’я, добра, достатку.

Для Волині 30 березня пам’ятне тим, що саме цього дня у селі Підгайці (тепер Луцького району) народилася польська письменниця й актриса Габріеля Запольська.

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Теги: календар, дні народження
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