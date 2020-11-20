Троє волинян перепливли річку, аби потрапити до Польщі з контрабандними цигарками

Сьогодні, 30 березня, вдосвіта українські та польські прикордонники в результаті спільних заходів запобігли незаконному переправленню через кордон партії тютюнових виробів.Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.Військовослужбовці відділу «Рівне» Луцького загону затримали трьох чоловіків у гідрокостюмах, які вплав подолали річку Західний Буг. На польському ж березі прикордонні стражі виявили пакунки з контрабандним куривом.Як з'ясувалося, один із затриманих є жителем Любомля, а двоє його спільників – з Володимир-Волинського району.Зазначають, що один з порушників під час подолання річки пошкодив собі плече. Охоронці кордону надали чоловіку першу домедичну допомогу та доставили його до Любомльської ЦРЛ. Після обстеження лікарі діагностували у горе-плавця закритий звичний вивих лівого плеча та надали кваліфіковану медичну допомогу.Не дивлячись на травму, чоловіку разом зі своїми спільниками за вчинене доведеться відповідати перед судом. Адже відносно затриманих прикордонники склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП.Крім того, гідрокостюми у правопорушників вилучили.